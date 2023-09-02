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1356 مخالفة بالجوف

9/2/2023 11:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة الجوف 1356 مخالفة في المنشآت التجارية، وأغلقت 3 منشآت، خلال 2546 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق والمولات وصالونات الحلاقة والتجميل والكافيهات، نفذتها الفرق الميدانية خلال الشهر الماضي.
وقال المتحدث الرسمي للأمانة، عمر الحموان، إن الزيارات التفتيشية جاءت ضمن أعمال مشروع تحسين الرقابة البلدية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي وقعته الأمانة وتم تدشين العمل فيه مؤخرًا.
وتبلغ مدة المشروع 5 سنوات، ويتضمن تنفيذ 264420 زيارة للمنشآت التجارية بمشاركة 25 كادرًا بشريًا مؤهلاً، مجهزين بوسائل النقل والأجهزة الإلكترونية والحقائب الصحية التي تمكنهم من إنجاز عمليات التفتيش بكفاءة ودقة، حيث يهدف المشروع إلى رفع نسبة الامتثال بالمحال التجارية والأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق المعايير واللوائح التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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