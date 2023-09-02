1356 مخالفة بالجوف
التاريخ
9/2/2023 11:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة الجوف 1356 مخالفة في المنشآت التجارية، وأغلقت 3 منشآت، خلال 2546 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق والمولات وصالونات الحلاقة والتجميل والكافيهات، نفذتها الفرق الميدانية خلال الشهر الماضي.
وقال المتحدث الرسمي للأمانة، عمر الحموان، إن الزيارات التفتيشية جاءت ضمن أعمال مشروع تحسين الرقابة البلدية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي وقعته الأمانة وتم تدشين العمل فيه مؤخرًا.
وتبلغ مدة المشروع 5 سنوات، ويتضمن تنفيذ 264420 زيارة للمنشآت التجارية بمشاركة 25 كادرًا بشريًا مؤهلاً، مجهزين بوسائل النقل والأجهزة الإلكترونية والحقائب الصحية التي تمكنهم من إنجاز عمليات التفتيش بكفاءة ودقة، حيث يهدف المشروع إلى رفع نسبة الامتثال بالمحال التجارية والأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق المعايير واللوائح التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
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