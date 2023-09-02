73 ألف تشوه بالشرقية

73 ألف تشوه بالشرقية
التاريخ
9/2/2023 11:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كثفت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأشهر الستة الماضية، جهودها في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتفعيل برامج جودة الحياة وأنسنة المدن، وذلك ضمن الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية، والعمل على رفع مستوى المشهد البصري، لتحقيق الارتقاء في مُخرجاتها في المنطقة، تحقيقًا لمستهدفات القطاع البلدي بهذا المجال.
وأوضحت الأمانة أن الأعمال تضمنت إزالة 73.106 من التشوهات البصرية، شملت: 45.725 مترًا طوليًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و2680 لوحة إعلانية مخالفة، و21.635 من التحويلات والحواجز الخرسانية، بالإضافة إلى 2155 من الأحواش والمخيمات العشوائية والاستراحات، و911 مظلة وهنجرًا مخالفًا.
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