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73 ألف تشوه بالشرقية

9/2/2023 11:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كثفت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأشهر الستة الماضية، جهودها في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتفعيل برامج جودة الحياة وأنسنة المدن، وذلك ضمن الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية، والعمل على رفع مستوى المشهد البصري، لتحقيق الارتقاء في مُخرجاتها في المنطقة، تحقيقًا لمستهدفات القطاع البلدي بهذا المجال.
وأوضحت الأمانة أن الأعمال تضمنت إزالة 73.106 من التشوهات البصرية، شملت: 45.725 مترًا طوليًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و2680 لوحة إعلانية مخالفة، و21.635 من التحويلات والحواجز الخرسانية، بالإضافة إلى 2155 من الأحواش والمخيمات العشوائية والاستراحات، و911 مظلة وهنجرًا مخالفًا.

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