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استئناف الحركة المرورية بعقبة شعار

9/2/2023 11:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن استئناف الحركة المرورية في عقبة شعار -أحد الطرق الرئيسة الرابطة بين تهامة عسير وسراتها- ابتداءً من أمس السبت، بعد تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية على الطريق شملت أعمال الصيانة، وتركيب وسائل السلامة وتنفيذ الأعمال التطويرية للبنى التحتية للطريق باستخدام العديد من التقنيات الحديثة.
وشملت الأعمال صيانة 34 كم منها 14 كم في عقبة شعار، و20 كم في الطريق المفرد، كما أعيد تركيب فواصل الجسور بطول 220 مترًا، مع تغيير الحماية الحديدية وربط الجسور بالجدران الاستنادية، وعولجت ودُهن 11 نفقًا، وركبت فواصل التمدد بطول 7 آلاف متر داخل الأنفاق، كما رُكبت أنظمة إضاءات حديثة لتعزيز السلامة وتسهيل الحركة المرورية، و800 لوحة تحذيرية وإرشادية، وركُبت عواكس داخل الأنفاق وعلى الجدران الاستنادية بطول 14 كم، مع تركيب العلامات الأرضية العاكسة، بطول 34 كم.

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