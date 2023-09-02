استئناف الحركة المرورية بعقبة شعار

استئناف الحركة المرورية بعقبة شعار
التاريخ
9/2/2023 11:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن استئناف الحركة المرورية في عقبة شعار -أحد الطرق الرئيسة الرابطة بين تهامة عسير وسراتها- ابتداءً من أمس السبت، بعد تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية على الطريق شملت أعمال الصيانة، وتركيب وسائل السلامة وتنفيذ الأعمال التطويرية للبنى التحتية للطريق باستخدام العديد من التقنيات الحديثة.
وشملت الأعمال صيانة 34 كم منها 14 كم في عقبة شعار، و20 كم في الطريق المفرد، كما أعيد تركيب فواصل الجسور بطول 220 مترًا، مع تغيير الحماية الحديدية وربط الجسور بالجدران الاستنادية، وعولجت ودُهن 11 نفقًا، وركبت فواصل التمدد بطول 7 آلاف متر داخل الأنفاق، كما رُكبت أنظمة إضاءات حديثة لتعزيز السلامة وتسهيل الحركة المرورية، و800 لوحة تحذيرية وإرشادية، وركُبت عواكس داخل الأنفاق وعلى الجدران الاستنادية بطول 14 كم، مع تركيب العلامات الأرضية العاكسة، بطول 34 كم.
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