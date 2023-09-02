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تطوير ميادين العاصمة

9/2/2023 11:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة منطقة الرياض تسارع خُطى أعمال تطوير ميادين الرياض وتحويلها إلى واجهات حضرية جاذبة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية المدينة، لتسهم في تعزيز المظاهر الجمالية في العاصمة وزيادة مساحة الغطاء النباتي، وجعلها مواقع مؤنسنة.
وتشكل ميادين الرياض واجهات جمالية تتزيّن بها المدينة أثناء الفعاليات الوطنية، حيث تعلو فيها الأعلام والرايات السعودية، وساحات خضراء تجملها الأضواء وأعمال التشجير وزراعة الزهور، لتحيل المدينة إلى تحفة فنية جاذبة تخلب أنظار السكان والزوار.

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