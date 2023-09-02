تطوير ميادين العاصمة
التاريخ
9/2/2023 11:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة منطقة الرياض تسارع خُطى أعمال تطوير ميادين الرياض وتحويلها إلى واجهات حضرية جاذبة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية المدينة، لتسهم في تعزيز المظاهر الجمالية في العاصمة وزيادة مساحة الغطاء النباتي، وجعلها مواقع مؤنسنة.
وتشكل ميادين الرياض واجهات جمالية تتزيّن بها المدينة أثناء الفعاليات الوطنية، حيث تعلو فيها الأعلام والرايات السعودية، وساحات خضراء تجملها الأضواء وأعمال التشجير وزراعة الزهور، لتحيل المدينة إلى تحفة فنية جاذبة تخلب أنظار السكان والزوار.
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