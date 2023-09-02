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انطلاق أعمال لجنة المسؤولية المجتمعية والاستدامة في جمعية البنوك

9/2/2023 11:21:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في خطوة استراتيجية، أعلنت جمعية البنوك في الأردن عن تشكيل لجنة المسؤولية المجتمعية والاستدامة، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية خلال اجتماعه المنعقد في شهر آب 2023 الذي أكد فيه على ضرورة وجود لجنة مختصة بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة في الجمعية بهدف تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية وتوجيهها نحو الأولويات والرؤى الوطنية والشكل الذي يعظم من الأثر الناجم عنها.
وأشار بيان صادر عن الجمعية بعد الاجتماع الأول للجنة عن الإعلان الرسمي عن إطلاق أعمال لجنة المسؤولية المجتمعية والاستدامة. وأوضح البيان أن الاجتماع الأول استهدف مناقشة عدد من المواضيع المهمة المدرجة على أجندة اجتماع اللجنة، ومنها مناقشة الأهداف والدور والمهام التي ستتولاها اللجنة، والتعريف بالأسس والآليات المعتمدة بخصوص مساهمات البنوك في المبادرات الجماعية التي يتم إطلاقها.
كما تم خلال الاجتماع التوافق على وضع سياسة خاصة للمسؤولية المجتمعية بحيث تتضمن تلك الأسس المجالات والطاعات المستهدفة، وبالشكل الذي يساهم في تعظيم الأثر الناجم عنها.
كما تم خلال الاجتماع انتخاب رئيس للجنة ونائب للرئيس. وناقش الاجتماع أيضا بعض التصورات والأفكار المتعلقة ببعض المبادرات المطروحة حاليا على اللجنة، وتم التوافق على صياغتها ضمن ورقة مفاهيمية توضح كافة التفاصيل الخاصّة بها ليتم مناقشتها خلال الاجتماع التالي للجنة.
وفي ختام الاجتماع، أعلن الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك عن انطلاق أعمال اللجنة رسميا في الجمعية، وبما يساهم في تعزيز دور البنوك في تحقيق الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. كما أضاف المحروق أن اللجنة ستشكل منصة للتنسيق بين البنوك الأعضاء في مجلس الإدارة، وستعمل على تقديم مبادرات تعزز من دور البنوك في خدمة المجتمع.
يشار في هذا الصدد أن هذه اللجنة تعتبر اللجنة الدائمة العاشرة في جمعية البنوك، وهي تضم في عضويتها ممثلين عن تسع بنوك من مسؤولي دوائر الاتصال المؤسسي والتسويق والاستدامة في البنوك وهم؛ طارق الحاج حسن من البنك العربي رئيساً للجنة، وغدير البريشي من بنك الاسكان للتجارة والتمويل نائباً للرئيس. إضافة لعضوية لارين أبو السمن من البنك الأردني الكويتي، ورند زعيتر من بنك الاتحاد، وباسمة الحرتاني من بنك الأردن، وتولين بارطو من كابيتال بنك، وبسام أبو غزالة من البنك الإسلامي الأردني، ورشا شاكر من البنك التجاري الأردني، وخلدون ربابعة من البنك العقاري المصري العربي.



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