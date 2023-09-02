Sunday, 03 September 2023 02:03 GMT

2.4 % مساهمة الصناعات الجلدية والمحيكات بالناتج المحلي

9/2/2023 11:21:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري، أن القطاع يسهم بما نسبته 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر.
ولفت إلى أن صادرات القطاع حققت نموا ملحوظا خلال العام الماضي قارب 21 بالمائة مقارنة مع 2021، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، كما يعتبر أسهل وأسرع القطاعات قدرةً على النمو والتوسع حيث استطاع فتح 28 فرعا إنتاجيا بالمحافظات وفرت 8.5 ألف فرصة عمل للأردنيين.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القطاع ووفقا لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي يشغل اليوم ما يقارب 76 ألف عامل وعاملة، يشكلون 27 بالمائة من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، فيما تشكل العمالة المحلية ما يقارب 26 ألف عامل وبنسبة 34 بالمائة من إجمالي عمالته.
وأضاف إن قطاع المحيكات يعتبر أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ومحورا أساسيا بين الصناعات عالية القيمة، حيث تسعى لتعزيز مكانــته محلياً وإقليميــا، وتعزيز سلاسل القيمة الأفقية والرأسية، وتنويــع الصادرات جغرافيا وسلعيا، وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وتوليد المزيد من فرص العمل الجديدة. وأشار إلى أن الرؤية تضمنت مستهدفات طموحة للقطاع تضعه على رأس جميع القطاعات الاقتصادية، من حيث التشغيل ونمو الصادرات والقيمة المضافة، بمقدمتها زيادة القيمة المضافة بنسبة 10 بالمائة سنويا، لتصل لنحو 3.83 مليار دولار عام 2033، مقارنة مع 1.2 مليار دولار العام الماضي 2022.
ومن مستهدفات الرؤية، بحسب قادري، رفع مستويات التشغيل داخل القطاع بمعدل نمو سنوي 9.5 بالمائة ليصل إجمالي العمالة داخله ما يقارب 225 ألف عامل وعاملة عام 2033، أي توليد 149 ألف فرصة عمل للأردنيين بالسنوات العشر المقبلة.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف للنهوض بمستويات الإنتاج من 2.6 مليار دولار بالعام الماضي لنحو 8.8 مليار دولار في 2033، إلى جانب دعم الصادرات بزيادة سنوية تبلغ 12 بالمائة لتصل إلى 7.3 مليار دولار في 2033، ووصول قيمة الموجه للسوق المحلية لما يقارب 1.5 مليار دولار.
ونوه إلى إن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي تركز على استقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بمقدار 3.1 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وبمتوسط 258 مليون دولار كاستثمارات سنوية.-(بترا)



MENAFN02092023000072011014ID1106999102

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث