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الحلواني يفوز بالميدالية البرونزية في جائزة فرنسا الكبرى للتايكواندو

9/2/2023 11:20:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد - ظفر لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني اليوم بالميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم ، في "جائزة باريس" الجولة الثانية من ‏سلسة الجائزة الكبرى للتايكواندو ، ولم يحالف الحظ لاعبي المنتخب الوطني صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى.



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