الحلواني يفوز بالميدالية البرونزية في جائزة فرنسا الكبرى للتايكواندو
التاريخ
9/2/2023 11:20:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان- الغد - ظفر لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني اليوم بالميدالية البرونزية
لوزن تحت 67 كغم ، في "جائزة باريس" الجولة الثانية من سلسة الجائزة الكبرى للتايكواندو ، ولم يحالف الحظ لاعبي المنتخب
الوطني صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى.
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