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البطولة النسوية الأردنية السعودية.. نجاح يمهد لبطولات سنوية

9/2/2023 11:20:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






حققت بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية لكرة القدم، أهدافها المرسومة من قبل الاتحادين الأردني والسعودي، وانعكست فوائدها على الأندية المشاركة فنيا وبدنيا، وبينت المؤشرات أنها كانت ناجحة من كل النواحي سواء من حيث المشاركة أو الجانبين الفني والتنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات كافة، التي صادفت البطولة.
وشكلت النسخة الأولى من البطولة، جسرا من التعاون بين الاتحادين الأردني والسعودي، في بداية الطريق لتعزيز مستوى الاحتكاك والتنافس للفرق الأردنية النسوية، مع نظيرتها السعودية، في إطار رؤية التطوير الفني والارتقاء بالكرة النسوية في البلدين الشقيقين.
وبين الاتحادان، أن البطولة ستقام بشكل سنوي، ورحب اتحاد الكرة بتقديم الخدمات الفنية والتنظيمية كافة، إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم في مجال الكرة النسوية، في ظل امتلاك اتحاد الكرة كوادر تنظيمية وفنية مميزة ولها خبرات في مجال الكرة النسوية عربيا وآسيويا.
وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة والمشتركة من الاتحادين، على استقدم طواقم تحكيم نسوية من خارج الأردن والسعودية لمباريات نصف النهائي والنهائي، بهدف تحقيق العدالة بين الفرق المتأهلة.
وشهدت فعاليات البطولة، عددا من المحاضرات وورش العمل النوعية على هامش المنافسات، بإشراف مختصين بالتحكيم والطب الرياضي ومراقبة المباريات إلى جانب التنسيق الإعلامي للفرق وإدارتها.
ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة، جوائز مالية ضخمة للفرق الفائزة، إذ حصل البطل فريق الاتحاد على 20 ألف دولار، مقابل حصول عمان اف سي على 16 ألف دولار، ونال صاحب المركز الثالث النصر السعودي 10 آلاف دولار، إضافة إلى جوائز مالية لصاحبات الجوائز الفردية وهي: أفضل لاعبة في البطولة، وأفضل حارسة مرمى، وهدافة البطولة وجائزة اللعب النظيف.
وتسيد فريق الاتحاد البطولة عن جدارة، ومن دون خسارة، بعد مشوار مميز ونتائج جيدة، واستحق الفريق التحية والتقدير من الفرق المشاركة في ختام منافسات البطولة، التي حققت حضورا جماهيريا جيدا خصوصا من الجنس الناعم.
الاتحاد الذي تخطى فرق عمان اف سي في المشهد النهائي بهدفين لهدف، يعتبر الفريق الوحيد من بين فرق البطولة الذي لم يتعرض لأي خسارة في البطولة، بعد أن فاز في مباراتيه على اتحاد جدة 3-0 وعلى عمان اف سي 4-2، فيما تعادل بالجولة الأخيرة مع الهلال السعودي بهدف لمثله، في منافسات الدور الأول، وأبعد فريق الأرثوذكسي بفارق ركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، فبل أن يواصل مسلسل انتصاراته ويتغلب على فريق عمان اف سي في نهائي البطولة.
ونال فريق النصر السعودي المركز الثالث في البطولة، بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على فريق الأرثوذكسي بهدف وحيد، ولم يخرج الأرثوذكسي خالي الوفاض من جوائز البطولة، حيث حصد الفريق جائزة اللعب النظيف.
وشهد الدور نصف النهائي تواجد 3 فرق أردنية هي، الاتحاد، عمان اف سي، الأرثوذكسي، إضافة لفريق النصر السعودي، فيما خرجت من الدور الأول 3 فرق سعودية، الهلال، الاتحاد، والشباب، إضافة لفريق النصر الأردني.
وسيطرت لاعبات الفرق الأردنية على الألقاب الفردية للبطولة، حيث حصلت محترفة فريق عمان ماري بوتانغ ومهاجمة فريق الاتحاد ليلي اسكندر على لقب هدافة البطولة، برصيد 4 أهداف لكل منهما، فيما نالت شرين الشلبي من الاتحاد جائزة أفضل حارسة، وتوجت لاعبة فريق عمان اف سي بانة البيطار بلقب أفضل لاعبة بالبطولة.
من ناحية ثانية، أكدت وحدة أمن الملاعب قدرتها الدائمة على استلام الأمور الأمنية المتعلقة بالرياضة الأردنية وإدارة منافساتها.
وتواصل وحدة أمن الملاعب، عملها في البطولات والمباريات كافة، حيث أصبحت الوحدة بمنتسبيها كافة على خبرة عالية بالتعامل مع المنافسات الرياضية وفق التعليمات الدولية للبطولات الكبرى.
وتمتلك وحدة أمن الملاعب، كوادر من كلا الجنسين، ولعل ما ميز بطولة أندية السيدات، وجود العنصر النسوي من وحدة أمن الملاعب، حيث أشرفت على تنظيم المباريات عناصر نسائية تواجدت على البوابات الخارجية والبوابات الداخلية وأرضية الملعب والمدرجات والأماكن التي تطلبت حماية أمنية.
ويعتبر الأردن من الدول المتقدمة في موضوع أمن الملاعب، وتتمتع عناصره وكوادره بخبرة كبيرة، خصوصا بعد إدارتها للمنافسات العالمية والدولية التي تقام في الأردن، إلى جانب مشاركتها في تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر.



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