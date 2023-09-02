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الطائرة الأردنية تستعين بـالمدرسة التونسية بحثا عن الإنجاز

9/2/2023 11:20:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد أن أعلن الاتحاد الأردني للكرة الطائرة عن تعاقده مع المدرب التونسي هيثم الوسلاتي، من المقرر أن يصل إلى عمان مساء اليوم المدرب التونسي، وذلك للإشراف على المنتخبات الوطنية، ويأتي تعاقد الاتحاد معه خلفا للمدرب الأرجنتيني ماتياس أوليفير، وضمن خطة الاتحاد للنهوض بالمنتخبات الوطنية كافة، من خلال البرامج التدريبية التي ستخضع لها طيلة المرحلة المقبلة، والتي تسبق مشاركاتها الرسمية سواء كانت العربية أو القارية حسب ما أكده نائب رئيسة الاتحاد الأردني جهاد قطيشات في أكثر من مناسبة، حيث شدد على أهمية المرحلة المقبلة، والمشاركات التي ستخضع إليها المنتخبات الوطنية، مع التركيز على منتخبات الفئات العمرية (الشباب والناشئين والواعدين).
وخلال الفترة الماضية، خضعت "الطائرة الأردنية" إلى التجربة الأرجنتينية التي وصفت بالناجحة من خلال المدرب ماتياس، الذي قاد المنتخبات الوطنية إلى سلسلة من المشاركات الرسمية، وحقق معها نتائج وإنجازات لافتة، كان أبرزها وضع المنتخب الوطني للسيدات على منصة التتويج لبطولة غرب آسيا الأولى باحتلاله المركز الثاني بين عشرة فرق، وقاد المنتخب ذاته في الدورة الرياضية العربية التي جرت في الجزائر مؤخرا، وساهم بحصول المنتخب الوطني على الميدالية الأولى في تاريخ مشاركات "الطائرة الأردنية" في الدورات العربية، حيث نال الميدالية البرونزية، في الوقت الذي كان فيه المنتخب الوطني للرجال قريبا من الحصول على الميدالية ذاتها لولا خسارته في المباراة الفاصلة مع المنتخب القطري.
ويقول نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات: "إنه وبتوجيهات من سمو رئيسة الاتحاد الأميرة آية بنت الفيصل، سنواصل دعم ورعاية المنتخبات الوطنية كافة، فهي تعتبر الأساس في عملية التطوير التي نسعى إليها حاليا، وأن المنتخبات الستة (الرجال والسيدات والشباب والناشئين والواعدين والواعدات) ستواصل عملها بإشراف مباشر من المدير الفني الجديد ومعه ثلة من المدربين المحليين، وذلك ضمن برامج عمل سيتم تنفيذها على أرض الواقع وبمتابعة دقيقة مع لجنة المنتخبات الوطنية والأجهزة الإدارية.
وتعتبر المدرسة التونسية متقدمة ومتطورة في لعبة الكرة الطائرة، ومنتخباتها وفرق أنديتها لها "الباع الطويل" في اللعبة، ولطالما خرجت المدرسة التونسية الكثير من المدربين المميزين ومنهم المدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، الذي يملك سيرة رياضية حافلة من خلال إشرافه على الكثير من الفرق والمنتخبات التي قادها في مسيرته التدريبية، حيث قاد العديد من الفرق التونسية، والمنتخبات التونسية للفئات العمرية التي عمل معها، وحقق معها إنجازات كبيرة خصوصا في البطولات الأفريقية، ومن أبرز الأندية التونسية التي أشرف على تدريباتها (مولودية بوسالم، المستقبل الرياضي، السلام التونسي، الترجي، المرسى، وتونس الجوية)، فيما قاد العديد من الأندية العربية ومنها (الاتحاد السعودي، السلام العماني، الحرس السلطاني العماني، الأهلي السعودي).
ومن المقرر أن يعقد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات مؤتمرا صحفيا في الأيام القليلة المقبلة، يقدم من خلاله المدير الفني للمنتخبات الوطنية الوسلاتي، ويعلن أيضا عن برنامج المنتخبات الوطنية، والبطولات التي ستشارك فيها في المرحلة المقبلة.



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