Sunday, 03 September 2023 02:03 GMT

تحديد مواعيد مباريات الأولمبي بالتصفيات

9/2/2023 11:20:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن اتحاد كرة القدم، عن مواعيد ومكان إقامة مباريات المجموعة الأولى لمنتخبنا الوطني الأولمبي تحت سن 23 الذي يستضيف التصفيات الأسيوية المؤهلة للأولمبياد، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.
وأكد اتحاد الكرة أن جميع مباريات المجموعة ستقام على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، علما أن المجموعة تضم منتخبات الأردن وبروناي وسورية وسلطنة عمان.
ويستهل المنتخب الوطني الأولمبي مشواره في التصفيات بلقاء منتخب بروناي عند الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يخوض مباراته الثانية يوم التاسع من الشهر الحالي وبنفس التوقيت أمام منتخب سلطنة عمان، قبل أن يختتم منافسات المجموعة بلقاء منتخب سورية يوم 12 الشهر الحالي.
وتقام منافسات التصفيات بنظام الدوري من جولة واحدة، بحيث يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.
وتستضيف مباريات التصفيات 11 دولة، هي: البحرين، الصين، إندونيسيا، الأردن، كوريا الجنوبية، الكويت، السعودية، طاجيكستان، تايلاند، أوزبكستان، فيتنام.
ورغم أن المنتخب الأولمبي لم يخضع لمرحلة إعداد مثالية استعدادا لهذه التصفيات، إلا أن المدير الفني للمنتخب عبدالله أبو زمع، يعمل على استنهاض الجانب المعنوي عند لاعبيه، لتحقيق إنجاز جديد للكرة الأردنية، خاصة وأن المنتخب يضم نخبة من نجوم الكرة الأردنية أمثال أمين الشناينة وسيف درويش ومهند أبو طه وغيرهم من اللاعبين.
وكان المنتخب الأولمبي خاض مباراة ودية واحدة فقط استعدادا للنهائيات، كانت أمام منتخب فلسطين يوم الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل 1-1.



MENAFN02092023000072011014ID1106999095

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث