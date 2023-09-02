Sunday, 03 September 2023 02:03 GMT

دوري المظاليم ينطلق اليوم بأهداف مختلفة ومنافسة كبيرة

9/2/2023 11:20:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






تدخل فرق دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، اعتبارا من اليوم أجواء البطولة بأهداف مختلفة بين الفرق المتنافسة على بطاقتي التأهل لدوري المحترفين من جهة، وبين الفرق الأخرى التي تسعى إلى الابتعاد عن شبح الهبوط لدوري أندية الدرجة الثانية، حيث تقام منافسات البطولة من مرحلة واحدة بمشاركة 14 فريقا.
وتملك فرق الدرجة الأولى طموحات كبيرة، بتحقيق نتائج لافتة، رغم المصاعب المالية الكبيرة نتيجة الأزمات المالية التي تعيشها حاليا، وشح الموارد وغياب الداعمين، وتنوع الملاعب، حيث أثر ذلك على التحضيرات الفنية والبدنية واختيار اللاعبين والأجهزة الفنية لعدد من الفرق المشاركة.
وتدرك الفرق المشاركة في الدوري صعوبة المهمة، في ظل الحرص من معظمها على عدم التفريط بفرصة التواجد في دوري الكبار خلال الموسم المقبل، ولجأت العديد من الأندية إلى التعاقد مع مدريرين فنيين للموسم الحالي، فيما فضلت أندية أخرى الاستقرار على المديرين الفنيين الذين تواجدوا معها خلال الموسم الماضي، والحال ينطبق على اللاعبين، في الوقت الذي وقفت فيه الضائقة المالية الصعبة التي تمر بها غالبية الأندية المحلية، عائقا أمام الفرق للبدء في التحضيرات بصورة مبكرة، خصوصا وأن تعليمات دوري "المظاليم"، لا تسمح بالتعاقد مع لاعبين أجانب، والأجهزة الفنية غير الأردنية، ويبدو أن معظم الفرق ستمنح فرصا كافية للاعبين الذين تدرجوا في الفئات العمرية خلال الموسم الحالي.
ويشارك في الدوري 14 فريقا هم: الجزيرة والصريح الهابطان من دوري المحترفين الموسم الماضي، السرحان، البقعة، اتحاد الرمثا، العربي، عمان اف سي، كفرسوم، اليرموك، العالية، الهاشمية، الطرة، وأم القطين وصما الصاعدان من دوري الدرجة الثانية.
وتقام مباريات الدوري الذي يستمر لغاية يوم الثالث عشر من شهر كانون الأول(ديسمبر) المقبل، على 7 ملاعب هي: الحسن بأربد، الأمير محمد بالزرقاء ملعب الأمير الحسين بالسلط، الأمير هاشم بالرمثا، ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، السرحان، والرصيفة الذي يدخل القائمة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وتشهد مباريات الدوري عادة حضورا جماهيريا مميزا وكبيرا، وتفوق الجماهير الحاضرة على المدرجات في عدد كبير من المباريات، في دوري المحترفين لكرة القدم، خصوصا وأن الأندية المشاركة قررت السماح بدخول الجماهير مجانا في مباريات الدوري، ايمانا منها بأن الجماهير هي"فاكهة الملاعب"، والفرق بحاجة للتشجيع ورفع المعنويات، ما يساهم في الارتقاء بالمستويات الفنية والتنافسية عبر الحضور الجماهيري الكبير والفعال في المدرجات، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على كرة القدم الأردنية، خصوصا وأن الجماهير تحرص على مرافقة الفرق من مناطق بعيدة.
وحسب برنامج الأسبوع الأول من الدوري، تقام اليوم 3 مباريات، حيث يستضيف فريق العالية نظيره فريق اتحاد الرمثا عند الساعة السادسة مساء على ملعب الرصيفة، وفي التوقيت نفسه، يحل فريق اليرموك ضيفا على فريق كفرسوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، فيما يشهد ملعب البتراء مواجهة فريق الجزيره مع ضيفه فريق الطرة عند الساعة السادسة مساء.
فيما تقام يوم غد 3 مباريات، بالتوقيت نفسه عند الساعة السادسة مساء، يلعب في الأولى صما مع السرحان على ملعب الأمير هاشم، ويلتقي في الثانية عمان اف سي مع الهاشمية على ملعب البتراء، فيما يشهد ملعب الأمير هاشم مباراة العربي والبقعة.
وتختتم مباريات الجولة الأولى يوم بعد غد، بإقامة مباراة واحدة، تجمع الصريح مع أم القطين عند الساعة السادسة على ملعب الأمير هاشم.



MENAFN02092023000072011014ID1106999094

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث