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صقور الأردن يختتم مشواره المونديالي بالخسارة من المكسيك

9/2/2023 11:20:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري موفد اتحاد الإعلام الرياضي






اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة السلة بالخسارة من المنتخب المكسيكي بنتيجة 80-93 (النصف الأول 43-43)، في لقاء جمعهما أمس بصالة“مول أوف آسيا أرينا” بالعاصمة الفلبينية مانيلا، ضمن ختام مباريات الأدوار الترتيبية 17 إلى 32.
وتختتم اليوم (الأحد) مباريات دور الـ 16، حيث تحتضن صالة“أوكيناوا أرينا” مواجهتي أستراليا وجورجيا الساعة 10:30 صباحا، وألمانيا مع سلوفينيا الساعة 2:10 مساء، فيما تشهد صالة“سمارت أرانيتا كوليسيوم” مواجهتي إيطاليا وبورتوريكو الساعة 11 صباحا، وجمهورية الدومينيكان مع صربيا الساعة 3 مساء.
كما ستكون صالة“مول أوف آسيا أرينا” مسرحا لمواجهتي اليونان مع مونتينيغرو الساعة 11:40 صباحا، والولايات المتحدة مع ليتوانيا الساعة 3:40 مساء، على أن تلتقي البرازيل ولاتفيا الساعة 12:45 مساء وإسبانيا مع كندا الساعة 4:30 مساء في صالة“أندونيسيا أرينا” بالعاصمة جاكرتا.
وجدير ذكره أن منتخبات، الولايات المتحدة وألمانيا وسلوفينيا وليتوانيا حسمت تأهلها للدور ربع النهائي بعد تحقيقها أربعة انتصارات“العلامة الكاملة”.
المكسيك 93 الأردن 80
وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، اللقاء معتمدا على مالك كنعان في صناعة الألعاب بدلا من فريدي إبراهيم، الذي غاب عن كشف المباراة بسبب الإصابة، وبإسناد من سامي بزيع والمجنس رونديه جيفرسون حول القوس، مع تولي زين النجداوي وأحمد الدويري مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما اعتمد المدير الفني للمنتخب المكسيكي عمر كوينتيرو على الخماسي، بول ستول وباكو كروز وفابيان خايمس وغابرييل هيرون ويوشوا إيبارا.
افتتح جيفرسون التسجيل للمنتخب الوطني بنقطتين من رميتين حرتين، ليرد هيرون بسلتين ثلاثيتين وواحدة من اختراق هجومي ومثلها لكروز (10-2)، ما دفع مدرب“الصقور” لطلب وقت مستقطع من أجل إعادة ترتيب أوراقه، ومعه تحسن شكل أداء المنتخب رغم سلتي إيبارا ونقطة هيرون، ليسجل الدويري وحمارشة وهاشم ثلاث سلات من المسافة المتوسطة مع ثلاثية لجيفرسون (11-15)، ليأتي الدور على مدرب المكسيك كوينتيرو لطلب وقت مستقطع مع العودة القوية للصقور، ليسجل خايمس وايبارا من المحاور كافة، قبل أن يرد جيفرسون والدويري بسلات من“دنكات عنيفة” مع سلة للحمارشة من“الفاست بريك” لتنتهي الفترة الأولى بالتعادل (24-24).
وتبادل الفريقان التسجيل مع بداية الفترة الثانية من المسافة المتوسطة وخط الرميات الحرة، فسجل كروز سلة مع نقطتين من رميتين حرتين، فيما كان هاشم عباس وشاهر يسجلان بنفس الطريقة، ليستمر التعادل (28-28)، ثم تبادل غوتيريز وشاهر التسجيل من المسافة البعيدة، ومع تواصل فصول الإثارة انتهى النصف الأول بالتعادل (43-43) بعد التعادل في نتيجة الفترة الثانية (19-19).
وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الثالثة، التي استهلها جيفرسون بسلة مع نقطة من رمية اضافية، ليرد ستول بسلة ثلاثية، ثم اضاف أبو حواس نقطة من رمية حرة ومثلها لجيفرسون من“تيكنيكال فاول” على إيبارا، ومع تبادل عملية التسجيل، كان بزيع يطرق سلة المكسيك بسلتين من المسافة البعيدة، وجدت ردا سريعا من هيرون وستول، وأمام الأفضلية النسبية للمكسيك، نجحت كتيبة المدرب كوينتيرو بكسر التعادل والتقدم في النتيجة الإجمالية (68-65) بعد حسمهم الفترة (25-22).
وعلى إيقاع سلة لجيفرسون من داخل القوس انطلقت الفترة الرابعة، ليرد ستول بسلة من المسافة البعيدة مع نقطتين من رميتين حرتين، وهي المسافة التي عاد جيفرسون ليسجل منها نقطتين للصقور، قبل أن يقلص كنعان الفارق إلى نقطة بإضافته سلة ثلاثية (72-73)، ثم جاء الدور على هاشم عباس ليسجل من“الفاست بريك” مع نقطتين من رميتين حرتين للدويري، ليرد ايبارا بسلتين من متابعتين هجوميتين مع سلة لكروز (79-76)، ما دفع الصوص مجددا لطلب وقت مستقطع، لكن المكسيك استطاعت حسم النتيجة النهائية (93-80)، بفوزها في الفترة الأخيرة (25-15).
وبرز رونديه جيفرسون من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 26 نقطة مع 8 متابعات و10 تمريرات“الدبل دبل” وستيل وبلوك شوت بفاعلية 27، فيما اختير غابرييل هيرون اللاعب الأفضل في المباراة من جانب المكسيك بتسجيله 21 نقطة مع 4 متابعات و3 تمريرات وستيل بفاعلية 25.
وبلغة الأرقام، قام المنتخب الوطني بـ 30 متابعة (20 دفاعية و10 هجومية) مقابل 42 للمكسيك (30 دفاعية و12 هجومية)، وتساوى المنتخب الوطني مع المنتخب المكسيكي بعدد النقاط المسجلة من استثمار حالات التيرن أوفر بواقع 15 نقطة لكل فريق، و13 نقطة للمنتخب الوطني من الفاست بريك مقابل 9، و6 نقاط مقابل 15 من الفرصة الثانية، وسجلت دكة بدلاء المنتخب الوطني 30 نقطة مقابل 5 للمكسيك.
الصوص: الحظ تخلى عنا
ويرى المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، أن“الحظ تخلى عن الصقور في بعض المواقف”، مشيرا إلى إيمانه بالعمل الجاد فقط.
وأضاف الصوص على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة:“حاولنا إدخال اللاعبين في الأجواء، لكن الحظ تخلى عنا، نؤمن بالعمل للمصلحة العامة وعلينا الابتعاد عن الأهداف الشخصية على حساب مصلحة اللعبة”.
واختتم:“أغلب لاعبينا لا يعلمون من أين يأتون بالدخل لعائلاتهم الشهر المقبل، نقدر حب الجمهور، لكن علينا دعم اللاعبين في أصعب الظروف، وهذا يبدأ من الأندية”.
الدويري يوجه رسالة
ووجه لاعب ارتكاز المنتخب الوطني أحمد الدويري، رسالة إلى الأندية بضرورة الاهتمام في الأجيال المقبلة وتفريخ المواهب للمنتخب الوطني، مشيرا في المؤتمر الصحفي:“نتطلع إلى تخريج أجيال ترفع اسم الأردن عاليا، ربما خسرنا اليوم لضعف الخبرة، لكن كثرة الإحتكاك تعطي اللاعبين خبرة الظهور بشكل أفضل، والدوري القوي يفرز منتخبا قويا”.
نتائج مواجهات أمس
افتتحت فينلندا مواجهات أمس، بالفوز على فنزويلا بنتيجة (90-75)، وتغلبت جنوب السودان على أنغولا (101-78) لتخطف بطاقة التأهل المباشرة عن القارة الإفريقية إلى الأولمبياد، بعدما انتقلت مصر للمنافسة في الملحق الأولمبي بخسارتها أمام نيوزيلندا باللحظات الحاسمة (86-88).
وخسرت ساحل العاج أمام فرنسا (77-87)، فيما خطفت اليابان بطاقة التأهل الأولمبي المباشرة عن القارة الآسيوية بفوزها على الرأس الأخضر (80-71)، فيما حققت الفلبين فوزها الأول بالمونديال على حساب الصين بنتيجة (96-75).



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