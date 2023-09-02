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الحلواني يظفر ببرونزية في جائزة فرنسا للتايكواندو

9/2/2023 11:20:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






ظفر لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني يوم أمس، بالميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم، في جائزة باريس، الجولة الثانية ‏من ‏سلسلة الجائزة الكبرى، فيما لم ينجح زملاؤه في المنتخب الوطني صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى في الصعود إلى منصة التتويج.
وتلعب اليوم ضمن المنافسات الختامية لـ“جائزة باريس” راما أبو الرب (وزن فوق 68 كغم) مع اللاعبة الإيطالية زميرالدا مارسيتلا، ‏ويلعب ‏أنس الصادق (وزن فوق 80 كغم) مع اللاعب التركي انستلي كوتالميس، ويلعب في الوزن نفسه فهد عمار مع اللاعب ‏الإسباني ايفان ‏مارتينز.
بذل كل من زيد الحلواني زيد مصطفى وصالح الشرباتي جهودا مضاعفة للتقدم نحو الصدارة ولم يحالف الحظ كل من الشرباتي ‏‏ومصطفى، وبدأ زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم) منافسات البطولة بالفوز على الأميركي هاريس كلفاني 2-0 وعلى الكوري ‏‏الجنوبي جين جو هو 2-1، وخسر أمام الإيراني ميرهان باخوردي 1-2، وخسر أمام اللاعب البرازيلي ادفال بونتس، لينال بذلك ‏‏الميدالية البرونزية، وفاز زيد مصطفى ضمن منافسات ذات الوزن على اللاعب السنغالي محمد منصور 2-0 وعلى الإيراني ماتن ‏‏ريزاي 2-0 ، والتقي في ربع النهائي في لقاء فريد من نوعه مع الحلواني، ليفوز الحلواني عليه 2-0.‏
وفاز صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) على عمروف اللاعب ماغوميدراسول (روسيا – تحت علم محايد) 2-1 وخسر أمام ‏‏اللاعب الإيراني ميرهان بارخوردي بالأفضلية.‏
وخسرت جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كم) أمام اللاعبة البرازيلية ساندي ماسيدو 1-2.‏
وخرج يوم أمس من بطولة آسيا للتايكواندو المقامة في لبنان، كل من عماد الجرس (وزن تحت 45 كم) وأنس الحسامي (وزن تحت ‏‏‏48 كم )، وينال الأزهري (وزن فوق 78 كم)، وسارة أبو جيش (وزن تحت 52 كم)، وحمزة النشاش (وزن تحت 63 كم)، وسدين ‏‏حمزة (وزن تحت 42 كغم) وملاك الأشقر (وزن فوق 68 كم).‏
ويلعب اليوم ضمن منافسات نفس البطولة كل من جعفر الداوود (وزن تحت 51 كغم) ومحمد أيمن (وزن تحت 55 كغم) ومؤمن ‏عصفور (وزن تحت ‏‏78 كغم) ‏وجنى أسامة (وزن تحت 44 كغم) وإيمان مصطفى (وزن تحت 49 كغم).‏



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