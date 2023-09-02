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المبارزة الأردنية تحصد 12 ميدالية في افتتاح بطولة غرب آسيا

9/2/2023 11:20:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






استهل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للمبارزة تحت 20 سنة، مشوارهم في بطولة غرب آسيا، والتي أفتتحت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بحصد 12 ميداليات ملونة، من بينها 3 ميداليات ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، وهي حصيلة وافرة من الميداليات التي تعزز من فرص المنتخبات الوطنية في اعتلاء قمة هذه البطولة التي تشهد مشاركة واسعة من منتخبات دول غرب آسيا (السعودية، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، اليمن، لبنان، فلسطين، إلى جانب الأردن).
غلة وفيرة من الميداليات
وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق اللاعب أياد عودة (سلاح الإيبيه)، واللاعب قصي حبوب (سلاح الفلوريه)، واللاعبة جنى عابدين (سلاح الإيبيه)، فيما حصلت اللاعبة دينا المنسي على الميدالية الفضية (سلاح الإيبيه)، وحصل اللاعب زيد مطاربة على الميدالية الفضية (سلاح السابر)، وحصل اللاعب فارس ابو طوق على الميدالية الفضية (سلاح الفلوريه)، في الوقت الذي توج فيه اللاعبون واللاعبات براء الأشقر (سلاح السابر) ومحمد بسيسة وليمار الزمر وميرا عزيزية (سلاح الفلوريه) وسيلين النوايسة وشهد كلوب (سلاح الإيبيه) على الميداليات البرونزية.
وتوزعت بقية الميداليات على لاعبي المنتخبات الأخرى، حيث نال السعودي علي البحراني الميدالية الذهبية (سلاح السابر)، وفازت العمانية آلاء السيابي بالميدالية الذهبية (سلاح الفلوريه)، وفازت الإماراتية هيام البلوشي بالميدالية الفضية (سلاح الفلوريه)، وفاز العماني سعيد الشعيبي بالميدالية الفضية (سلاح الإيبيه)، وفاز الإماراتي شهاب الجعبي بالميدالية البرونزية (سلاح الفلوريه)، وفاز الإماراتي خالد مبارك بالميدالية البرونزية (سلاح السابر)، وفاز العماني الحارث الحارثي بالميدالية البرونزية (سلاح الإيبيه)، والسعودي حسين الطويل (سلاح الإيبيه)، كما فازت الإماراتية حمدة التميمي بالميدالية البرونزية (سلاح الفلوريه).
وكان لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني قد توجوا مؤخرا بسبع ميداليات في مشاركتهم ببطولة كأس آسيا للناشئين والناشئات، والتي جرت في العاصمة عمان، حيث تمكن اللاعب عزالدين العتوم من الفوز بالميدالية الفضية في (سلاح الإيبيه)، كما توج اللاعب عبدالرحمن المغايرة بالميدالية البرونزية لذات السلاح، مثلما حصلت اللاعبة ليمار الزمر على الميدالية البرونزية في (سلاح الفلوريه)، ونالت سيلين النوايسة الميدالية الفضية في (سلاح الإيبيه)، ونالت اللاعبة زين حتاملة، واللاعبة تانيا عواد الميدالية البرونزية لذات السلاح، كما فاز اللاعب محمد بسيسة بالميدالية البرونزية في (سلاح الفلوريه).



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