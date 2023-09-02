Sunday, 03 September 2023 02:02 GMT

صدارة أردنية للترتيب العام في ختام كراتيه غرب آسيا

9/2/2023 11:20:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






تصدر الأردن الترتيب العام يوم أمس في اليوم الختامي لبطولة غرب آسيا للكراتيه، التي أقيمت منافساتها في الصالة ‏الرياضية بجامعة البترا، بمشاركة دول هي الأردن وفلسطين والعراق واليمن والسعودية والكويت والإمارات وسورية.
وبلغت حصيلة المنتخبات الوطنية في البطولة، 23 ذهبية و18 فضية و11 برونزية، وجاءت السعودية في المركز الثاني، والكويت في المركز الثالث، وفلسطين في المركز الرابع، وحلت الإمارات في ‏المركز الخامس، والعراق في المركز السادس، وسورية في المركز السابع، وجاءت اليمن في المركز الثامن.‏
وحل المنتخب الوطني للكاتا للرجال والسيدات في المركز الثاني في الترتيب العام.‏
وحضر الحفل الختامي للبطولة رئيس الاتحادين العربي والآسيوي د. إبراهيم القناص، ورئيس الاتحاد الأردني مازن قطب ‏ورؤساء اتحادات الكراتيه للدول المشاركة في البطولة.
وجمع الأردن غلة وفيرة من الميداليات في اليوم الختامي للبطولة حيث حقق الميداليات الذهبية كل من عبد الرحمن حيمور وعلي الفرعاوي وإبراهيم كنعان ويزيد الرفاعي وعمر شقرة وأحمد شديد وبلسم السعايدة ولين حرقوس ويارا ناصر ولين منصور ونور ‏ناصر وجود الضروس، ونال الميداليات الفضية كل من ياسمين بدوية وريان العموري وعبد الرحمن الخوالدة ودينا الجراح وفرح ‏الصباغ وفريق الكاتا الجماعي للرجال والسيدات ومنى الديري، ونال الميداليات البرونزية كل من فارس العوايشة ونتالي النجار ونور ‏العوايشة.
فيما يلي النتائج الفنية لليوم الختامي للبطولة:
الكاتا
- فئة الشباب، الأول: عمر صالح (الكويت) ، الثاني: فرج العجمي (السعودية) الثالث: فارس العوايشة (الأردن).‏
‏- فئة تحت 21 عاما، الأول: حسين طواعنة (العراق)، الثاني: عبدالله المالكي (السعودية)، الثالث: محمد عبد الغني (الإمارات).‏
‏- فئة الكبار - الذكور ، الأول: عمر صالح (الكويت)، فضل الغمام (السعودية)، الثالث: حسين طواعنة (العراق).‏
‏- فئة الشابات، الأولى: راما ارشيد (فلسيطن)، الثاني: ياسمين بدوية (الأردن).‏
‏- فئة الكبار – الإناث، الأولى: منال الزايد (السعودية)، سجى فراج (فلسطين)، هديل أبو رسلان (فلسطين)، نتالي النجار (الأردن).‏
الكاتا للفرق لفئة الذكور ‏
الأول: العراق، الثاني: الأردن (فارس العواشية، صلاح فتيان، أنس فيلفل، محمد نواف).‏
الكاتا للفرق لفئة الاناث، الأول: السعودية الثاني: الأردن (سالي الحمزاوي، ياسمين بدوية، نتالي النجار).‏
فئة القتال – الشباب ‏
- وزن تحت 55 كغم ، عبد الرحمن حيمور (الأردن) الثاني: ريان العموري (الأردن)، الثالث: مصطفى امشوقة (سورية).‏
‏ - وزن تحت 61 كغم، الأول:علي الفرعاوي (الأردن)، الثاني: عبدالرحمن الخوالدة (الأردن)، الثالث: عبد العزيز أبو ليفة ‏‏(فلسطين).‏
‏- وزن تحت 68 كغم، الأول: موسى المطيري (الكويت)، الثاني: أحمد ضيف الله (فلسطين)، الثالث: عبد العزيز السيف (السعودية).‏
وزن تحت 76 كغم: الأول: إبراهيم كنعان (الأردن)، الثاني : حسن الماجدي (الكويت) الثالث: بشار ذويب (فلسطين).‏
‏- وزن فوق 76 كغم، الأول: يزيد الرفاعي (الأردن)، الثاني: تركي السبيتي (السعودية)، الثالث: عبد الله العامري (الإمارات).‏
القتال - فئة الكبار - الذكور ‏
‏- وزن تحت 55 كغم: عمر شقرة (الأردن)، الثاني: سالم العجمي (الكويت)، الثالث: حازم جوبي (فلسطين).‏
‏- وزن تحت 67 كغم : صلاح الفيومي (الأردن)، الثاني: محمد ضيف الله (فلسطين)، الثالث: فهد العجمي (الكويت).‏
‏- وزن تحت 75 كغم، الأول : أحمد شديد (الأردن)، الثاني: حمزة حمى (سورية)، أحمد الظفيري (الكويت).‏
فئة القتال – الشابات ‏
‏- وزن تحت 53 كغم، الأولى: بلسم السعايدة (الأردن)، الثانية: ملاك موسى الشيخ (سورية)، الثالثة: نور العوايشة (الأردن).‏
‏- وزن فوق 59 كغم، الأولى: لين حرقوس (الأردن)، الثانية: دينا الجراح (الأردن)، ليلان أبو شنب (فلسطين).‏
‏- وزن فوق 66 كغم، الأولى: يارا ناصر (الأردن)، الثانية: ليليان جودي (فلسطين)، رناد مهيوب (سورية).‏
القتال - فئة الكبار - الاناث
‏- وزن تحت 50 كغم، الأولى: نوره الراشد (السعودية)، الثانية: فرح الصباغ (الأردن)، الثالثة: إباء سلام (فلسطين).‏
‏- وزن تحت 61 كغم، الأولى: لين منصور (الأردن)، الثانية: منى الديري (الأردن)، الثالثة: سجى فراج (فلسطين).‏
‏- وزن تحت 68 كغم، الأولى: نور ناصر (الأردن)، الثانية: حلا القاضي (فلسطين)، الثالثة: نظمية البيك (سورية).‏
‏- وزن فوق 68 كغم، الأولى: جود الضروس (الأردن).‏



MENAFN02092023000072011014ID1106999089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث