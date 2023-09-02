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خطة طوارئ خاصة لكل محافظة في الموسم المطري

9/2/2023 11:20:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجه وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، مدراء الأشغال في المحافظات إلى ضرورة استكمال الجاهزية والاستعداد لفصل الشتاء المقبل وضرورة الاستعجال في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالموسم المطري.

وقال أبو السمن خلال لقائه مدراء الأشغال في المحافظات ومدراء الإدارات في مركز الوزارة، إن الاعتماد على التغذية الراجعة للموسم المطري السابق وجدول النقاط الساخنة التي حددتها مديرية الطوارئ ضروري لتجنب تكرار الملاحظات.

ودعا كوادر الوزارة إلى التأكد من جاهزيتهم وجاهزية الآليات وتجهيز غرف العمليات في المحافظات والألوية، إضافة إلى غرفة العمليات الرئيسة بالمركز.

وقال الوزير إن الوزارة اعتمدت خطة خاصة لكل محافظة تراعي طبيعتها إضافة الى خطة طوارئ مشتركة للجوء إليها في حالة حدوث طوارئ تفوق إمكانيات كل محافظة وربط مركز الوزارة بغرف العمليات في المحافظات إلكترونيا بما يؤدي إلى تتبع الفرق والآليات العاملة في الميدان.

وأشار إلى أن الوزارة تنسق في هذا الإطار مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والحكام الإداريين والأمن العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات، إضافة للقوات المسلحة، لتكون خطة الطوارئ متكاملة وتشاركية مع مختلف الجهات المعنية.

وحول سير العمل في المشاريع والأعمال اليومية للإدارات التابعة للوزارة، شدد أبو السمن على أهمية أن يتولى كل مدير مسؤولياته بحزم وأمانة وروح المسؤولية، معتبرا أن كل خلل صغر أو كبر يقف خلفه مسؤول مقصر.

وأكد أهمية السير بخطى متسارعة ومدروسة للمضي في تنفيذ المشاريع بأفضل المواصفات وضمن المدد القانونية المنصوص عليها في عقود العطاءات، وقال إن ما يحكمنا هو الإنجاز الحقيقي والتواصل المستمر مع الجميع وصولا إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية المتعلقة بعمل المديريات، إضافة إلى مناقشة بعض الإجراءات المتصلة بتنفيذ المشاريع وآليات طرح العطاءات.

واستمع أبو السمن إلى ملاحظات ومطالب المديريات التي وعد بمتابعتها ووضعها حسب الأهمية على سلم أولويات الوزارة في موازنة العام المقبل.



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