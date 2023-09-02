Sunday, 03 September 2023 02:02 GMT

التحديث الحقيقي يتطلب وجوها شبابية جديدة

9/2/2023 11:20:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. ليث عبدالله القهيوي







إن من ينظر إلى الدول الأكثر تأثيرا بالعالم، علميا ومهنيا ومعرفيا وفكريا، يجد أن تاريخها يشير إلى أنها كانت دول فقيرة شحيحة الموارد، وبنيتها التحتية في تواضع كبير، إلّا أن الارادة السياسية والادارية كانت مبنية على نظرة ثاقبة استشرافية دائمة التحديث، برقابة مستمرة وتحسين مبني على أفضل الممارسات وأنجعها، حيث إن وجود الشباب وهم الأكثر رشاقة وحيوية وتحولا رقميا في مناصب الدولة وهم جيل الثورة الصناعية الرابعة، أفضل بكثير من وجود الكثير من أصحاب الفكر القديم المتهالك والمدارس الإدارية القديمة والتي لا تؤتي ثمارها مهما زرعت.
مشكلتنا الحقيقية في من يتم تقليده إحدى المناصب في أي من المناصب المتاحة، ومن اليوم الأول لتعيينه لا يلتزم بالخطط الإستراتيجية للدولة ووزاراتها ومنظماتها ومؤسساتها المختلفة، وهذا الابتعاد عن العمل المؤسسي يضر بشكل كبير الاطار المفصلي لتحول المملكة إلى اقتصاد معرفي قائم على مرتكزات وممكنات ذات أدوات ومنهجيات خلاقة.
ففي المشهد العالمي الذي يشهد تغيرات سريعة اليوم، تدرك الحكومات بشكل متزايد الحاجة إلى التحول والمرونة للتصدي بفعالية للتحديات والفرص الناشئة. إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لتحقيق ذلك هي من خلال إعادة هيكلة المناصب الإدارية والسياسية داخل الإطار الحكومي، حيث تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم تحولات ديناميكية مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، والشكوك الاقتصادية، والتوقعات المجتمعية المتغيرة. ولكي تظل الحكومات ذات صلة وفعالة، يجب أن تكون قادرة على التكيف والاستجابة لهذه التغييرات.
إن إعادة هيكلة المناصب السياسية والادارية، هي بمثابة حافز للتكيف مع الديناميكيات الجديدة. ومن خلال إعادة تقييم الأدوار والمسؤوليات وعمليات صنع القرار، تستطيع الحكومات مواءمة القوى العاملة لديها مع الاحتياجات المتطورة للمجتمع وتعزيز ثقافة الابتكار لديها، ومن الممكن أن تؤدي أوجه القصور البيروقراطية وعمليات صنع القرار المعقدة إلى إعاقة اتخاذ القرار الفاعل وفي الوقت المناسب، لذلك عادة ما تسمح إعادة هيكلة المناصب الإدارية للحكومات بتبسيط قنوات صنع القرار، والحد من الاختناقات، وتسهيل الاستجابة بشكل أسرع للتحديات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تسطيح التسلسل الهرمي وتمكين المسؤولين في الخطوط الأمامية إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة ومرونة، مما يمكن الحكومات من التعامل مع التعقيدات بشكل أكثر كفاءة.
كما يمكن للتحديث الحقيقي المنشود وبأيدي الشباب أن يعزز زيادة المساءلة والشفافية داخل العمليات الحكومية. حيث تساعد الأدوار والمسؤوليات المحددة بوضوح على إرساء المساءلة، مما يضمن مساهمة كل منصب في تحقيق الأهداف العامة للحكومة. علاوة على ذلك، يمكن لقنوات الاتصال الشفافة والوصول المفتوح إلى المعلومات بناء ثقة أكبر بالجمهور، وتمكين المواطنين من فهم الإجراءات والقرارات الحكومية بشكل أفضل. وهذه الشفافية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للحكومات للحفاظ على الشرعية والتعامل بفعالية مع مواطنيها، لأن الهياكل المعقده واللارشيقة للأنظمة الإدارية والسياسية التقليدية تخنق الابتكار والإبداع. ومن خلال إعادة هيكلتها، تستطيع الحكومات أن تعمل على خلق بيئات تشجع الأفكار بأساليبها الجديدة، كل ذلك سيمكن الموظفين من تحمل المخاطر المحسوبة وتجربة الحلول المبتكرة يمكن أن يؤدي إلى اختراقات في صياغة السياسات وتقديم الخدمات وحل المشكلات. إن ثقافة الابتكار هذه ضرورية للحكومات لتظل ذات صلة وفعالة في مشهد دائم التغيير.
وفي عصر يتسم بالتغيير السريع والتعقيد، يجب على الحكومات أن تقوم بشكل استباقي بتحويل وتعزيز مرونتها لتلبية احتياجات مواطنيها بشكل فاعل، من خلال إعادة هيكلة المناصب السياسية والإدارية والعمل ضمن نهج استراتيجي لا يعمل على تكييف الهياكل الحكومية مع التحديات المعاصرة فحسب، بل يعمل أيضا على تعزيز الإبداع والشفافية، من خلال تبني هذه التغييرات، تستطيع الحكومات أن تضع نفسها ككيانات سريعة الاستجابة وفعالة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمعاتها، وهذا يمكن من خلال جهود إعادة الهيكلة المدروسة والمخططة جيداً فبذلك تستطيع الحكومات أن تحول نفسها حقا إلى كيانات رشيقة تتطلع إلى المستقبل وعلى استعداد لتجاوز تحديات القرن الحادي والعشرين واغتنام الفرص الضائعة في مملكتنا الحبيبة.



MENAFN02092023000072011014ID1106999086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث