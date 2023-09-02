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مخرجات التعليم.. والعمل والمواءمة

9/2/2023 11:20:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. ابراهيم بدران






حين يتحدث الكثيرون عن البطالة يشيرون إلى عبارة أصبحت شائعة وتستعمل في كل مناسبة لتفسير حالة البطالة الا وهي وكما صرح وزير الصناعة والتجارة والعمل قبل أيام « عدم مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل». ولكن احداً على المستوى الرسمي لا يحدد، خارج العموميات، مواصفات سوق العمل وبالتالي المخرجات التعليمية اللازمة. كيف يمكن التحرك عمليا في هذا الاتجاه والخروج من التوصيف إلى العلاج. اسئلة كثيرة تتطلب الاجابة أولاً: ما هي الخصائص التشغيلية للقطاعات والقطاعات الفرعية المختلفة في الاقتصاد الوطني؟ ولأن وزارة العمل والصناعة والتجارة أصبحت واحدة أو تحت قيادة واحدة، فإن هذه الوزارة هي التي عليها بالتعاون مع الآخرين وتحديد خصائص سوق العمل الأردني. فالعمل لديها، والإنتاج تحت مظلتها.. هل الاقتصاد المرتكز بشكل غير متوازن إلى الاستيراد له خصائص مستقرة نوعا ما ومحددة؟ كأن نقول اقتصادا يتطلب المهارات المتعلقة بالتكنولوجيا والتصنيع؟ هل لدى الإدارة الرسمية توجهات محددة فيما يتعلق بالمشاريع والإنتاج والخطط الوطنية في هذا الاتجاه؟ نسمع أننا نطمح لأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي. ولكن مثل هذا الطموح يتطلب استعدادات ومشاريع وتكنولوجيا وتعليما عاليا وتأهيلا مهنيا متعلقا بالصناعات الغذائية والتخزين والنقل والتعبئة والتغليف وغير ذلك من الترتيبات والمهارات التي يجب ان تكون واضحة لدى وزارة الصناعة والتجارة والعمل، وأن تكون متطلبات سوق العمل المأمول به واضحة حتى يمكن للتعليم والتأهيل العالي والمهني ان يستجيب لها بإدخال التطويرات اللازمة. ونسمع بأن الأردن يطمح لأن يكون مركزاً اقليمياً لصناعة الأسمدة والصناعات الكيماوية، وهذا يتطلب أيضا تصورات واضحة ومحددة بالنوع والرقم حول احتياجات سوق العمل. وأخيراً وليس آخراً نسمع عن ضرورة استفادة الأردن من مجموعة «بريكس» في تركيبتها الجديدة حيث أضيفت مصر وإيران والارجنتين واثيوبيا والسعودية والإمارات.
وهنا يتطلب الأمر تحديدا أوليا لإمكانات التفاعل والإفادة من مجموعة «بريكس زائد»، خاصة وأن جميع الدول التي تتشكل منها المجموعة قد أحرزت تقدما ملحوظاً في تصنيع اقتصاداتها، إضافة إلى ما لدى البعض من مواد خام. بمعنى أن الإفادة الحقيقية من أي تكتل اقتصادي، بعيدا عن طلب المساعدات والمنح، تستوجب استعدادا داخليا في الإنتاج والتعليم والتأهيل التكنولوجي حتى تتحقق المواءمة الفعلية مع التطلع الجديد.
لقد فقد سوق العمل لدينا ملامحه ومحدداته لأسباب رئيسية أربعة الأول: غياب برامج التصنيع والارتقاء التكنولوجي لمختلف القطاعات الأساسية والفرعية الثاني: الاعتماد المفرط على الاستيراد واكتفاء الحكومة بعائدات الجمارك السنوية والتي تتعدى 1.6 مليار دينار سنوياً كمصدر دخل رئيسي الثالث: ضخامة حجم العمالة الوافدة وعمالة اللاجئين من جنسيات مختلفة والتي تتجاوز 1.5 مليون يد عاملة دون ان تكون هذه العمالة منضبطة من حيث التأهيل أو المهارات أوالتعليم أوالأجور. هذه الأسباب جعلت سوق العمل لدينا هلاميا يصعب معها تحديد مخرجات التعليم الجاهزة للمواءمة. الرابع: تخلي المجتمع الدولي تقريبا عن اللاجئين السوريين، وعدم اكتراث الدولة السورية رغم الجهود الأردنية والعربية بالعمل على تشجيع وتسهيل عودتهم إلا من أعداد ضئيلة لا تذكر. وبالتالي تسربهم، مع الاحترام، إلى سوق العمل بما لديهم من مهارات وخبرات واستعداد للإجور الأقل.
لقد آن الأوان ان نخرج من مجال التوصيفات والتطلعات العامة إلى مجال العمل والاستعداد والتشارك. وهذا يتطلب تغييرا أسلوب العمل على المستوى الرسمي والأهلي والتعليمي ليكون ربما في الاطار التالي أولاً: أن تحدد الدولة الهدف الذي تريد لتعمل بالتشارك مع الأطراف الأخرى على وضع الترتيبات الخاصة به. هل تريد الأردن مركزاً للأمن الغذائي؟ ام كتلة اقتصادية مع مصر والعراق؟ ام مركزاً اقليميا للأسمدة والكيماويات؟ ام مركزا اقليمياً للصناعات الدوائية.؟. ثانياً: على ضوء تحديد الهدف ينبغي لوزارة الصناعة والتجارة – العمل، وضع الخطوط العريضة لسوق العمل الذي يستجيب لذلك الهدف. ثالثا: تكليف فريق متخصص لوضع خصائص العاملين في هذا المجال سواء من حيث التعليم التخصصي أوالمهارات أوالتكنولوجيا أوالتدريب والتأهيل رابعاً: دعوة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد التأهيلية وممثلين عن وزارة التعليم العالي وهيئة الإعتماد من قبل وزارة الصناعة والتجارة – العمل للتوافق على مخرجات التعليم المطلوبة. وحقيقة الأمر أن مثل هذه الدعوة والتوافق ينبغي أن تبدأ اليوم إذا كنا نتحدث عن سوق العمل في وضعه الحالي.
لا يكفي القول بعدم المواءمة، وانما يجب تحديد ما هو المطلوب في مخرجات التعليم بكل وضوح، وفي كل مرحلة من مراحل المسيرة الاقتصادية الاجتماعية، والمسيرة التعليمية بل وفي كل قطاع رئيسي أو فرعي، خامساً: احكام التشبيك (وبمشاركة القطاع الرسمي) بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الكليات بل الاقسام والمعاهد، وإعطاء مرونة لتلك المؤسسات للتطوير والتغيير وخاصة في المجالات التطبيقية والعملية.
إن المواءمة بين مخرجات التعليم وبين سوق العمل ليست مسألة نظرية أو إعلامية، انها سياسة دولة تتحقق من خلال مسيرة برامجية تشارك فيها مؤسسات التعليم العالي والمهني مع القطاع الخاص والإدارات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة والعمل ووزارة الزراعة والسياحة والطاقة. فهل تبادر وزارة الصناعة والتجارة وزارة العمل بإطلاق برنامج وطني في هذا الاتجاه؟ تلك هي المسألة.



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