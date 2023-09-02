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شومان تطلق الإستراتيجية الوطنية لتطوير البحث العلمي

9/2/2023 11:20:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت مؤسسة عبد الحميد شومان، أمس، الإستراتيجية الوطنية لتطوير البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانيات.
جاء ذلك في حفل رعاه وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وحضره فريق العمل الوطني الذي عمل على تطوير الإستراتيجية، وأعضاء من مجلسي الأعيان والنواب، ورؤساء الجامعات والجهات المعنية.
وأكد محافظة في الحفل، الحاجة الماسة لتعزيز البحث العلمي، خاصة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية خاصة في ظل وجود قامات علمية كبيرة في هذا المجال في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
وأشار إلى أهمية مساندة ودعم الإستراتيجية من خلال توظيف نتائجها من قبل الجامعات الرسمية والخاصة وترجمتها على أرض الواقع حتى لا تصبح حبيسة الأدراج كما هو الحال مع العديد من الإستراتيجيات السابقة.
ودعا الجامعات إلى التشاور فيما بينها وإيجاد آلية لتبني الإستراتيجية وتنفيذ مخرجاتها ومتابعتها، مبينا أن مجلس التعليم العالي لا يستطيع فرض تبني أي إستراتيجيات على المؤسسات التعليمية، وأنه لا يستطيع سن تشريعات للجامعات في أمور تحكمها تشريعات الجامعات النافذة، وأن دور وزارة التعليم العالي يقتصر على التوجيه والتشبيك بين الجهات المعنية.
وأشاد محافظة بدور مؤسسة عبدالحميد شومان في دعم المشهد العلمي والثقافي في الأردن، بدور القائمين على إعداد الإستراتيجية على ما بذلوه من جهود في هذا المشروع الطموح.
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، إن البحث العلمي هو الوسيلة التي تمكّن المجتمعات من تطوير آليات تقدمها، وتحجيم التحديات التي تعترض طريقها.
وأكدت قسيسية سعي المؤسسة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي لتعزيز بيئة البحث العلمي ودعمها، لتكون الجهود المبذولة في هذا السياق قيمة مضافة للأردن والبلاد العربية، وليسهم في التخلص من التحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد، وتحقيق التقدم والرفاه.
من جهته، قال رئيس لجنة إدارة صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي، الدكتور عدنان بدران، إنه لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، فإن للبحث العلمي الموجه للتنمية الفاعلة والذي يرتكز على الاحتياجات الوطنية، أهمية قصوى في إيجاد الحلول التنموية.
وأكد أن هناك جهودا قيمة في زيادة زخم البحث العلمي من إحصائيات سكوبس وتنشره في دوريات محكمة من الجامعات والمؤسسات العلمية البحثية، مبينا أن هذه الجهود مبعثرة ولا ترتقي إلى إستراتيجية متكاملة يشارك بها القطاعات الحكومية والجامعية ومراكز البحوث العلمية تركز على الأولويات الوطنية بحيث تقود مخرجاتها في بناء الاقتصاد الأردني والاعتماد على الذات.
بدورها، قالت عضو اللجنة العلمية لصندوق عبدالحميد شومان لدعم البحث العلمي الدكتورة وفاء الخضراء، إن الجامعات من أهم المحركات في نقل المعرفة والتطوير، وتقديم حلول جوهرية للمخاطر والتحديات، وتشجيع المجتمعات على توليد اقتصادياتها المعرفية والعلمية يمثل ضرورة أساسية لتلك المجتمعات.
وقالت مديرة دائرة البحث العلمي آلاء أبو الليل، إن الإستراتيجية جاءت انطلاقا من إيمان المؤسسة بالبحث العلمي الذي يعتمد التحليل المنهجي لمشاكل المجتمع واحتياجاته الأساسية وطموحاته الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية والصحية، وترسيخًا لأهداف المؤسسة
ضمن ركن الفكر القيادي.
وأشارت إلى تعاون أعضاء الفريق الوطني، في العمل على مخرجات ورشات العمل، والخروج بخطة عمل شاملة توضح الأهداف والمخرجات والأنشطة لكل من أولويات الإستراتيجية.
وأوضحت أن الأولويات تمحورت حول ست نقاط أساسية تمثلت في مقترح إنشاء المؤسسة المستقلة لتطوير البحث العلمي في مجال التخصصات الإنسانية، والدعم والتوجيه البحثي والمعرفي خدمةً للتنمية المجتمعية وتحقيقا للأثر المعرفي والاجتماعي، ومجلات محكمة باللغة العربية وبمستوى عالمي، وتطوير القدرات والمهارات البحثية للباحثين في الأردن، وتطوير التشريعات والتعليمات لتحسين وضع البحث العلمي في الأردن، وتوفير بيئة داعمة وحاضنة للبحث العلمي.
واستعرضت أبو الليل محاور الإستراتيجية بالتفصيل وخطة ومنهجية العمل المتبعة لتطوير الإستراتيجية وأولوياتها ونتائجها.
وجاء تطوير الإستراتيجية من خلال العمل مع فريق بحثي وطني اختير أعضاؤه بناء على توصيات مباشرة من لجنة إدارة صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي، أو انتخبوا خلال ورشات عمل تطوير البحث العلمي، إذ شكل الفريق الوطني بعد عقد أربع ورشات عمل في شمال المملكة ووسطها وجنوبها.-(بترا)



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