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الصفدي ونظيره الياباني يعقدان الجولة الرابعة من الحوار الإستراتيجي بين البلدين

9/2/2023 11:20:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- يعقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا، اليوم، الجولة الرابعة من الحوار الإستراتيجي بين البلدين.
وسيعقب اللقاء الذي سيعقد في مقر وزارة الخارجية، تصريحات صحفية مشتركة للوزراء، كما سيشهد اللقاء التوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين.
وعقدت الجولة للحوار الإستراتيجي بين البلدين في اذار (مارس) الماضي بالعاصمة اليابانية طوكيو، برئاسة الصفدي ونظيره الياباني، بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان. وبحث الصفدي ونظيره الياباني خلال الجولة، سبل تعزيز التعاون الثنائي وزيادة التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الطرفان على حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما وتوسعة التعاون في المجالات، مشيرين إلى التعاون المتزايد بين البلدين الصديقين، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما.



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