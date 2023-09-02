الصفدي ونظيره الياباني يعقدان الجولة الرابعة من الحوار الإستراتيجي بين البلدين
التاريخ
9/2/2023 11:20:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان- يعقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا، اليوم، الجولة الرابعة من الحوار الإستراتيجي بين البلدين.
وسيعقب اللقاء الذي سيعقد في مقر وزارة الخارجية، تصريحات صحفية مشتركة للوزراء، كما سيشهد اللقاء التوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين.
وعقدت الجولة للحوار الإستراتيجي بين البلدين في اذار (مارس) الماضي بالعاصمة اليابانية طوكيو، برئاسة الصفدي ونظيره الياباني، بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان. وبحث الصفدي ونظيره الياباني خلال الجولة، سبل تعزيز التعاون الثنائي وزيادة التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الطرفان على حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما وتوسعة التعاون في المجالات، مشيرين إلى التعاون المتزايد بين البلدين الصديقين، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما.
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