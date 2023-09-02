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أطباء التخدير يطالبون بعدم استثناء مسمى العناية المركزة عن تخصصهم

9/2/2023 11:20:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






طالبت جمعية اختصاصي التخدير والعناية المركزة في نقابة الأطباء، مجلس النقابة التدخل لإعادة مسمى“العناية الحثيثة” بعد استثنائه من المجلس الطبي، لما فيه من ضرر لمنتسبيها، والعودة عن قرارها، مشددة على ضرورة استشارة المختصين بهذا الشأن.
وقرر المجلس الطبي الأردني في جلسته الخامسة المنعقدة في مستهل الشهر الماضي، الموافقة على تنسيب رئيس لجنة الدراسات العليا للطب البشري، بتعديل تسمية اختصاص التخدير والعناية المركزة، ليصبح اختصاص التخدير والإنعاش.
وتداعى أطباء تخدير لاجتماع عقد في مجمع النقابات المهنية أول من أمس، لبحث القرار، إذ قال عضو مجلس النقابة د. مظفر الجلامدة، إن محامي النقابة أبلغ للسير بأخذ الإجراءات المناسبة، ورفع قضية في المحكمة الإدارية، وتعديل المادة العلمية المعنية بالتخدير.
وأضاف الجلامدة، أن ذلك يأتي كون أطباء تخصص التخدير، يعملون في العناية الحثيثة لفترات تتجاوز العام والعامين ضمن اختصاصهم: التخدير والإنعاش والعناية الحثيثة.
ولفت إلى أنه تقرر استكمال الحوار مع الوزارة والمجلس الطبي ولجنتي الدراسات، والصحة في مجلس النواب، لإعادة النظر بالقرار والأمور الى مجراها السابق.
وأكد الجلامدة، أن هذا القرار يؤثر على المقبولين الجدد، ممن دخلوا في مسمى التخدير والإنعاش والعناية الحثيثة، كما ينتقص من قيمة التخصص والعمل الذين يقومون به أصلا.
وشدد على أن هناك تضاربا، بأن يجري سحب مسمى“العناية الحثيثة”، كون اختصاصهم فقط هو“التخدير”، وهم يعملون بالعناية الحثيثة لمرضى الجراحة.
واعتبر الجلامدة، أن أطباء التخدير مطلوبون في دول الخليج، لأن العناية الحثيثة ضمن اختصاصهم، ولهم القدرة على إدارة اختصاصات وغرف عمليات وأقسام عناية حثيثة في كل مكان بالعالم.
وأشار إلى أن عدد أطباء التخدير المقيمون بالجمعية الأردنية للتخدير 500 طبيب وطبيبة، العاملون منهم في وزارة الصحة 68 فقط، والمسجلون في الجمعية 350.
وأكد الجلامدة، أن هذا التخصص ما يزال نادرا، وأن النقابة“تحاول استقطاب أطباء له”، معتبرا بأن القرار الأخير سيؤدي إلى نفور من التخصص في وقت تجري فيه محاولات لاستقطاب أخصائيي تخدير وعناية حثيثة.
بدورها، أشارت عضو مجلس النقابة د. مها فاخوري إلى أن هناك مسؤولية على أطباء التخدير، برغم توقيعهم عقود مع الوزارة، ودفع كفالة 40 ألف دينار و8 أعوام يلتزمون خلالها في العمل مقابل“المسمى”، مضيفا أن القرار الأخير من شأنه الإخلال بالاتفاقية مع الوزارة.
من جانبه، أكد رئيس جمعية اختصاصي التخدير والعناية الحثيثة د. عبدالكريم العويدي العبادي، أن اختصاص الجمعية ما يزال قائما كما هو، و”سندافع عنه بقوة، ونؤكد على زملائنا البقاء على هذا الاختصاص، وأن تغيير المسمى لا يحمل أي أصل قانوني ولم تجر استشارة أي طرف في هذا الاختصاص”.
وشدد العبادي على أن الجمعية مستمرة بالالتزام“بمهنيتنا وسلميتنا، ولا نرغب بخروج الأمور عن السيطرة”، مبينا أن سحب“العناية المركزة” من الاختصاص سيؤدي لحرمان الأطباء من: البورد العربي، الدبلوما الأوروبية، الدبلوما الأوروبية للعناية الحثيثة، لأن جميع هذه الشهادات اعتمدت على أساس التخدير والعناية المركزة ومضمونها الدراسي، معتبرا أن القرار جاء بشكل غير مدروس وغير واقعي، ولا يرتكز على أسس سليمة.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس النقابة د. طارق الخطيب، أن القرار جرت التوصية به من قسم الدراسات، بحيث سيجري تطبيقه على الأطباء الجدد فقط، وأنه لن يسري على الأطباء الذين هم على رأس عملهم.
وأضاف الخطيب أنه“لا بد من إعادة النظر في هذا القرار، لأنه يؤثر على سمعة أطباء التخدير والعناية المركزة”، موضحا أن مجلس النقابة يقف إلى جانب أخصائي التخدير والعناية المركزة في أي قرار يتخذ” مشددا على أنه لا يجوز الفصل بين المسمين عن بعضهما.



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