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الإكوادور.. نزلاء 6 سجون يحتجزون 50 حارسا و7 ضباط شرطة

9/2/2023 11:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت السلطات في الإكوادور، الجمعة، إن نزلاء 6 سجون في البلاد احتجزوا 50 حارسا و7 ضباط شرطة.
وبدأت أزمة احتجاز الرهائن بعد ظهر الأربعاء، بعد قرار نقل نزلاء من سجن في مقاطعة كوتوباكسي وسط البلاد.
وقالت الوكالة الوطنية للسجون في بيان، إنه "تم إبلاغ المواطنين بأنه بدءًا من الساعة 18:00 (ت.غ -6) من الخميس 31 أغسطس (آب الماضي)، تم احتجاز 7 من أفراد الشرطة و50 موظفا من هيئة أمن ومراقبة السجون (CSVP) في 6 مراكز احتجاز".
وذكرت الوكالة أن "هذا الحدث يبدو أنه رد فعل من الجماعات الإجرامية على التدخلات الأمنية الأخيرة داخل سجون البلاد، حيث تتخذ السلطات بنشاط تدابير لاستعادة النظام فيها".
وتأتي هذه الأزمة عقب انفجار سيارتين مفخختين في كيتو، يرى البعض أنهما كانا ردًا على الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لإصلاح نظام السجون في البلاد.
وقال الرئيس غييرمو لاسو في مناسبة أقيمت بمقاطعة لوس ريوس: "هناك أعمال عنف مثل تلك التي شهدتها السيارتان اللتان أحرقتا في كيتو، ومن الواضح أن هذا رد فعل على فرض النظام في السجون، رد فعل بقصد الترهيب".
ويُظهر مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ضباط شرطة وضباطا إصلاحيين محتجزين يطلبون من الحكومة تأمين إطلاق سراحهم.
وتتسم سجون الإكوادور بالصراع على السلطة بين عصابات تهريب المخدرات.
وردا على الاشتباكات العنيفة بين المنظمات الإجرامية، أعلن لاسو في 24 يوليو/تموز الماضي، حالة الطوارئ لمدة 60 يوما لنظام السجون بكامله، ما يسمح له بنشر الجيش داخلها.
ومنذ 2021، أدت الخلافات العنيفة بين عصابات الجريمة المنظمة إلى مقتل أكثر من 430 سجينا في الإكوادور.-الأناضول)



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