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عامان على الانسحاب الأميركي والأوضاع تزاداد سوءا في أفغانستان

9/2/2023 11:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- انتقادات كثيرة وجهت للولايات المتحدة من داخلها والخارج عن الخروج غير المنظم والسريع من أفغانستان، ما خلف سيطرة كاملة لحركة طالبان على البلاد منذ 15 آب (أغسطس) 2021 تدهورت بعدها الاحوال إلى حد كبير.
وبعد عامين من حكم طالبان، لم يتغير شيء، بل ازداد الوضع سوءا، وأمام هذه التطورات، ذهب مركز ويلسون الأميركي في تحليل له إلى أن المشهد في أفغانستان قاتم ومتشائم، منذ السقوط المثير للعاصمة كابول، والإخلاء الأميركي الذي اعتبره "فوضوياً"من مطارها قبل عامين.
ورأى المركز أنه عند النظر في ما يتوجب على واشنطن فعله، فإن الولايات المتحدة تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع هناك اليوم.
ولفت إلى أنه بات ينبغي على الولايات المتحدة أن تعمل مع شركائها لمواصلة الضغط على الدول الأخرى لعدم الاعتراف بحكومة طالبان من دون أن تتراجع عن سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان لا سيما التي تخص المرأة، وأن تقدم الدعم للمجتمع المدني الأفغاني.
وأضاف المركز أن على الإدارة الأميركية أن تعمل على استدامة توفير المساعدات الإنسانية الحيوية وضمان وصولها إلى محتاجيها عبر الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
وشدد المركز على أن هناك حاجة ماسة إلى موافقة إدارة بايدن والكونغرس على إدخال إصلاحات وتوفير موارد لتحسين وتسريع إصدار التأشيرات الخاصة بالهجرة لمن عمل مع الولايات المتحدة من الأفغانيين.
ومنذ سيطرتها على البلاد فرضت طالبان قيودا تستهدف الفتيات والنساء الأفغانيات، بما في ذلك منعهن من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس، والعمل بالوظائف المحلية وفي المنظمات غير الحكومية وقمع وسائل الإعلام ما أثار غضبا دوليا.
كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، الأسبوع الماضي، أن أكثر من 200 من رجال الجيش وقوات فرض القانون ومسؤولي الحكومة السابقين في البلاد قتلوا منذ أن سيطرت طالبان على السلطة، على الرغم من إصدار "عفو عام" عن الخصوم القدامى.
وقالت البعثة في تقرير جديد إنها سجلت ما لا يقل عن 218 عملية قتل خارج نطاق القانون على صلة بطالبان منذ تولت السلطة.
وكان المحلل الأميركي جيم كوك، قال في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية مؤخرا، إنه في سياق الدفاع عن إجراءات إدارة الرئيس بايدن، اعترف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، بأنه لم تكن هناك وسيلة سهلة لإنهاء أطول حرب خاضتها أميركا ولكن هذا لا يعني أنها لم تكن تستحق خوضها.
وأضاف كوك وهو أستاذ شئون الأمن القومي في كلية الحرب البحرية الأميركية، أن هذه مناسبة الانسحاب الاميركي الكئيبة توفر فرصة للتأمل بشأن الحرب وتداعيات الانسحاب.
وتابع: "رغم المؤتمرات الدولية وتعهدات المانحين بمليارات الدولارات في صورة إغاثة إنسانية وأشكال أخرى من المساعدات، فإنه أمام مبادرات النوايا الحسنة هذه فرصة ضئيلة في تغيير الوضع الراهن بشكل كبير".
وعلاوة على ذلك، فإن أولئك الذين اعتقدوا على نحو متفائل في تحقق طالبان إصلاحا رأوا آمالهم تتحطم مرارا؛ بسبب سياساتها المتشددة وحكمها الوحشي.
والسؤال هو كيف يؤثر الوضع الراكد والمحزن في أفغانستان على مضي السياسة الخارجية الأميركية قدما إلى الأمام؟، ومثلما تخبط أسلافه طوال حرب استمرت عقدين بدون خطة واضحة في أفغانستان، يبدو الرئيس جو بايدن قانعا بمواصلة هذا النهج في حقبة ما بعد الانسحاب.
وبينما تحتفل كابول بالذكرى الثانية لحكم طالبان، شهدت البلاد تدهورا بكل المقاييس ومازال يعاني مواطنوها من التداعيات.
ويقول البنك الدولي في تقاريره، إن الاقتصاد الأفغاني انكمش بنسبة 35% بين عامي 2021 و2022 ويعيش أكثر من 9 أشخاص من كل 10 في فقر.
وبناء على ذلك، فإن هناك نحو 6 ملايين أفغاني على بعد خطوة واحدة من السقوط في المجاعة ويعتمدون على برنامج الأغذية العالمي للحصول على حصص غذائية.
ورغم المخاطر، فإن من غير المحتمل أن يعلن بايدن تغييرات كبيرة في النهج السياسي في أي وقت قريب، وبصفة خاصة في الوقت الذي تبدأ فيه بشكل جدي دورة الانتخابات الرئاسية حامية الوطيس.
وبدلا من ذلك، ستواصل الإدارة الأميركية التخبط في حقبة ما بعد الانسحاب الأميركي وإعادة توجيه تركيز سياستها الخارجية - واهتمام الشعب - نحو التحديات الجيوسياسية في أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.-(وكالات)



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