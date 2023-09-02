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رئيس اتحاد يهود ليبيا: إسرائيليون زاروا طرابلس مؤخرا

9/2/2023 11:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ليبيا - فيما ما تزال موجة الغضب التي أطلقها لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين مشتعلة رغم إقالتها، فجر رئيس اتحاد يهود ليبيا، مفاجآت من العيارة الثقيل.
فقد أكد رفائيل لوزون في مقابلة صحفية مساء أول من أمس، أن عدة لقاءات سرية عقدت بين مسؤولين ونشطاء ليبيين وإسرائيليين بعد رحيل نظام معمر القذافي، وقال: "قمت بترتيب أكثر من لقاء سري بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين منذ العام 2017".
كما كشف أن يهودا إسرائيليين زاروا ليبيا قبل أسابيع لبحث ملفات استثمارية واقتصادية، مضيفا أنه طلب منه "مؤخرا" ترتيب لقاءات بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين.
أما في ما يتعلق بقضية لقاء المنقوش وكوهين في روما، فرأى أنه من المستحيل أن يكون جرى دون علم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا أنه كان على علم بالتحضير لهذا اللقاء، لكنه أوضح أنه لم يرتب له.وكان الدبيبة شدد سابقا على رفضه لأي شكل من أشكال التطبيع، وعزا تصرف المنقوش إلى قرار مستقل اتخذته خارج الحكومة.
علما أنه سبق لاثنين من كبار المسؤولين في الحكومة الليبية أن أكدوا أن رئيس الوزراء كان على علم بالفعل بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين.
وقال أحد المسؤولين إن الدبيبة أعطى موافقته على الاجتماع، بينما أكد الثاني أن المنقوش أطلعت رئيس الوزراء عليه بعد عودتها إلى طرابلس.
وأوضح المسؤول الثاني أيضا أن الدبيبة أعطى موافقته المبدئية على الانضمام إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لكنه كان قلقا بشأن رد الفعل الشعبي العنيف.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي كشف الأحد الماضي بشكل مفاجئ، أنه والوزيرة المقالة عقدا اجتماعا خاصا في روما الأسبوع الماضي، هو الأول على الإطلاق بين كبيري الدبلوماسيين من كلا البلدين.
ما استتبع رد فعل شعبي غاضب في طرابلس، حيث خرجت التظاهرات المنددة في العاصمة وغيرها من مدن البلاد. ودفع الدبيبة، إلى إيقاف المنقوش عن العمل وفتح تحقيق بشأن الاجتماع، ومن ثم إقالتها لاحقا.
ومن ردود الفعل الليبية المستمرة على خلفية اللقاء، ما تزال العاصمة طرابلس تشهد انتشارا عسكريا وأمنيا كثيفا، بعد تجدد الدعوات للخروج في مظاهرات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل.-(وكالات)



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