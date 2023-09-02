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170 جريحا بصدامات بين إريتريين ورجال الشرطة في تل أبيب

9/2/2023 11:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تل أبيب - أفضت اشتباكات بين الشرطة في تل أبيب والإرتريين طالبي اللجوء في جنوب تل أبيب، صباح أمس لـ 170 جريحا وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وجاءت الاشتباكات على خلفية تظاهرة اعترض خلالتها ارتيريون على تنظيم مؤتمر داعم لنظام بلادهم في تل أبيب، ما أدى للإصابات وبينها 19 متظاهرا خطيرة، فيما أصيب على الأقل 27 شرطيا بجراح بين طفيفة ومتوسطة على حد زعم الشرطة.
ورغم أن الشرطة نصبت حواجز وسواتر حديدية في منطقة "يد حروتسيم" لمنع المتظاهرين من الوصول إلى قاعة المؤتمر المزمع عقده فيها، إلا أن المتظاهرين نجحوا باختراق الحواجز وأفسدوا القاعة وما حولها، بالاضافة الى تكسير واجهات على المحال والشركات في المنطقة.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له، إن نتنياهو "تلقى تحديثا من وزير الأمن القومي ومفوض الشرطة بشأن الاضطرابات، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام العام"
من جهتها، ناشدت بلدية تل أبيب السكان البقاء في منازلهم لحين انتهاء المظاهرات.
في غضون ذلك، أفاد مستشفى إيخيلوف وهو واحد من ثلاث مستشفيات نقل اليها المصابو في تل أبيب بأن 12 من المصابين في أعمال الشغب التي قام بها طالبو لجوء إريتريون في المدينة، يعانون من جروح خطيرة، فيما يتلقى 26 جريحا آخرون العلاج في نفس المستشفى، بمن فيهم شرطة تتراوح حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة.
والمهرجان الذي تسبب في الاضطرابات كان مزمعا تنفيذه من قبل السفارة الإريترية في شارع ياد هاروتز بالمدينة.
وفي وقت لاحق من أمس أعلنت الشرطة، أنها تمكنت من السيطرة على منطقة جنوب تل أبيب، بعد أعمال الشغب خلال تظاهرة طالبي اللجوء من إريتريا.
وبحسب الشرطة، فقد تم اعتقال 39 مشتبها بهم بمخالفة الأوامر، وتم ضبط بحوزتهم غاز مسيل للدموع ومسدس صوت، ولغاية مساء أمس كانت ما تزال قوات كبيرة من الشرطة متواجدة في المنطقة.-(وكالات)



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