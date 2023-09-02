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اتساع دائرة المعارك بدير الزور بعد انضمام عشائر عربية لمقاتلة قوات قسد

9/2/2023 11:20:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سورية - فيما زادت حدة الاشتباكات بين عشائر عربية وقوات سورية الديمقراطية (قسد) في الجزء الخاضع للسيطرة الكردية بمحافظة دير الزور شرق سورية، نفت الاخيرة أن تكون الاشتباكات الدائرة في دير الزور حربا بينها والعشائر العربية.
وفيما انضمت عشائر عربية جديدة للصراع، قالت (قسد) عبر بيان لقيادتها العامة أمس إن محاولات تصوير الأمر على أنه قتال مع العشائر، لا يهدف إلا لخلق "الفتنة".
كما شددت القيادة والمدعومة من الولايات المتحدة، على أن الاشتباكات الجارية هي مع مسلحين موالين لتركيا وعناصر تابعة لجهات أمنية للنظام السوري، مضيفة "على عكس ما يقال ليس هناك أي خلاف بيننا وعشائر المنطقة، ونحن على تواصل دائم معهم".
وأضافت أن "عملية تعزيز الأمن تمت بناء على طلب أبناء دير الزور وشيوخ ووجهاء العشائر وهم مطلعون على مجرياتها".
من جهته، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد قتلى الاشتباكات التي اندلعت الأسبوع الماضي هي بين "قسد" ومسلحين موالين لقائد مجلس دير الزور العسكري، بلغ 54 قتيلا، كما رجح استمرار القتال، معتبرا أن الوضع يتجه إلى التصعيد.
يشار إلى أن الأوضاع في دير الزور انفجرت بعد أن أوقفت قوات سورية الديمقراطية الأحد الماضي، قائد "مجلس دير الزور العسكري" أحمد الخبيل، المعروف بأبي خولة، في مدينة الحسكة. ما أثار توترا تطور إلى اشتباكات مسلحة أوقعت العشرات من القتلى.
فيما لم يصدر أي تعليق من "قسد" حول ملابسات توقيف الخبيل، لكنها أعلنت شن "عملية لتعزيز الأمن" في مناطق سيطرتها ضد تنظيم "داعش" وما وصفتها بـ "عناصر إجرامية متورطة في الاتجار بالمخدرات ومستفيدة من أعمال تهريب الأسلحة".
وتتألف "قسد" من فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، تتمركز على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور.
لكن الأكراد لا يديرون المناطق الخاضعة لسيطرتهم في دير الزور، وخصوصا تلك التي يشكل العرب غالبية سكانها، مباشرة بل عبر مجالس محلية، مدنية وعسكرية، في محاولة منهم لتخفيف الحساسية العربية-الكردية.
وأفادت مصادر محلية سورية بأن مقاتلين يتبعون للعشائر العربية سيطروا على بلدة الصبحة بريف دير الزور شرقي البلاد بعد اشتباكات مع عناصر "قسد".
وقالت المصادر إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا في مدينة البصيرة وجبل البصيرة حيث يتحصن عناصر قوات سورية الديقراطية.
كما أعلن مقاتلو العشائر سيطرتهم على قرى شمال منبج ومواقع ونقاط عسكرية تابعة للنظام السوري في المنطقة. ووفق مصادر في المعارضة السورية المسلحة فقد قتل خمسة مدنيين بقصف روسي على قريتي المحسنلي وعرب حسن بعد سيطرة المعارضة عليهما.
وفي سياق متصل، قالت مصادر إن قوات "قسد" استهدفت بقذائف الهاون محيط بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، وشددت حصارها على بلدة "جديد بقارة" في المنطقة بعد أن سيطر عليها مقاتلو العشائر العربية.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه محمد طيانة أحد قادة مقاتلي العشائر العربية أن كل تعزيزات قوات "قسد" التي دفعتها باتجاه بلدتي ذيبان والشحيل "فشلت في تغيير مجرى المعارك".
من جهته أكد القائد في مجموعات العشائر أبو شادي العكيدي وصول مقاتلين من أبناء مناطق غرب الفرات للمشاركة في المعارك ضد قوات "قسد".
وكشف مصدر مقرب من شيوخ قبيلة العكيدات أن "قوات التحالف الدولي تواصلت معهم من أجل فرض تهدئة بالمنطقة نظرا لحساسيتها وأهميتها".
وكان مقاتلو العشائر العربية وسعوا مناطق سيطرتهم بالمحافظة الخميس الماضي بعد سيطرتهم على بلدات وقرى جديدة بعد اشتباكات عنيفة.
وذكر شهود عيان أن ما لا يقل عن 40 عنصرا من الجانبين و15 مدنيا قتلوا في معارك تدور منذ الأحد الماضي.
يأتي ذلك في وقت فرضت قوات "قسد" حظر تجول اعتبارا من صباح أمس ولمدة 48 ساعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها من محافظة دير الزور شرقي سورية، عقب معارك بين وحداتها التي يهيمن عليها الأكراد ومقاتلين تابعين لعشائر عربية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء الاقتتال الدائر في مناطق قريبة من حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي، حيث توجد قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
وقالت السفارة الأميركية في دمشق في منشور على منصة "إكس" أول من أمس، إن الولايات المتحدة "تشعر بالقلق العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة" في دير الزور، وتدعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد.
وجدد المنشور تأكيد واشنطن على تخفيف معاناة الشعب السوري، بما يضمن الهزيمة النهائية لتنظيم "داعش" من خلال التعاون مع قوات "قسد".
وكانت القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم" قالت الخميس الماضي إنها تواصل مراقبة الأحداث عن كثب في شمالي شرقي سورية، وتؤكد التعاون مع قوات سورية الديمقراطية لضمان هزيمة دائمة لـ"داعش".
وقوات سورية الديمقراطية تحالف شكلته الولايات المتحدة من مسلحين من العشائر ومقاتلين أكراد، وتمثل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري. وتتمركز هذه القوات على الضفة الشرقية لنهر الفرات، الذي يقسم محافظة دير الزور.-(وكالات)



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