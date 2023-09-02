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إضراب بالقدس احتجاجا على إجراءات التهويد

9/2/2023 11:20:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- نفذ المقدسيون إضرابا شاملا أمس في عدة مدارس بمدينة القدس المحتلة، رفضا لقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية بحق المدارس الفلسطينية، معلنين، في وقفات احتجاجية، تمسكهم بالمنهاج الفلسطيني ومناهضتهم لسياسة الاحتلال بتهويد التعليم وتغيير هوية ومعالم المدينة.
وأغلقت المنشآت التعليمية والمحال التجارية والمرافق العامة أبوابها التزاما بالإضراب الشامل الذي عم القدس المحتلة، فيما نفذ المقدسيون أنشطة احتجاجية في بلدة "جبل المكبر" بالمدينة، رفضا لقرارات الاحتلال العنصرية والتهويدية بحق المدارس الفلسطينية.
جاء ذلك ردا على مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي مؤخرا على مشروع قانون يهدف إلى زيادة الرقابة من جانبه على المدارس والمعلمين في القدس المحتلة، كمقدمة لمنع تدريس المنهاج الفلسطيني وفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية المزيفة.
وندد الفلسطينيون، خلال الوقفة الاحتجاجية بسياسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق المدارس المقدسية، إلى جانب التضييق المستمر على الفلسطينيين وأبنائهم، مؤكدين على ضرورة حماية المنهاج الفلسطيني الوطني، لمواجهة تهويد التعليم في القدس.
يأتي ذلك في ظل محاولات الاحتلال الحثيثة لتهويد المنهاج التعليمي الفلسطيني، وخاصة في مدارس مدينة القدس المحتلة، واستهداف كل ما هو فلسطيني لطرده من أرضه ووطنه، ومواصلة التضييق على المدارس الفلسطينية في القدس، واستهداف عقول الطلبة عبر مساعي فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية ومنع تدريس المنهاج الفلسطيني.
وأكدت لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر، أن الإضراب مستمر حتى تستجيب سلطات الاحتلال إلى مطالبهم المشروعة، بعدم التدخل في المدارس المقدسية ووقف محاولات فرض المناهج الإسرائيلية مقابل تغيير المناهج الفلسطينية، بالإضافة إلى تقديم خطة عمل مستقبلية لبناء مؤسسات تعليمية جديدة، وإغلاق المباني المستأجرة التي لا تتناسب مع المواصفات المطلوبة.
ودعا الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، إلى دعم صمود المقدسيين في مواجهة مخططات "أسرلة" التعليم وتغيير وعي الأجيال.
وأوضح حمادة أن الاحتلال يستهدف الإنسان المقدسي في التعليم، إلى جانب حربه ضد المسجد الأقصى المبارك والأحياء المقدسية.
في غضون ذلك؛ لم تقتصر انتهاكات الاحتلال ضد القدس المحتلة للتعليم فقط؛ إذ أفادت شبكة "القسطل" الفلسطينية الإخبارية، بأن أربعة مقدسيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، كما تم اعتقال نحو 144 آخرين، بينهم 19 قاصرا.
وأوضحت الشبكة الفلسطينية، في تقريرها لها أمس، أن قوات الاحتلال صعدت خلال الشهر الماضي، من وتيرة اعتداءاتها على المقدسيين من خلال ضربهم واعتقالهم وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن نحو 3892 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، وأدوا الصلوات والطقوس المزعومة علنية.
كما أصدرت سلطات الاحتلال قرارات بالإبعاد عن القدس و"الأقصى" بحق 23 مقدسيا، وأصدرت 7 أحكام بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينهم 5 فتيان، و6 أحكام بالاعتقال الإداري.
وبالنسبة لعمليات الهدم، أوضحت "القسطل" أن أكثر من 12 عائلة مقدسية حرمتها آليات الاحتلال مساكنها ومصادر رزقها، كما أجبرت سلطات الاحتلال بعضهم على هدم منازلهم وتهجير السكان وطردهم من مدينتهم.
ورصد التقرير أكثر من 36 نقطة تماس متكررة مواجهات مع قوات الاحتلال في مختلف مناطق القدس وبلداتها، منها: العيساوية، صور باهر، سلوان، حي الشيخ جراح، جبل المكبر والطور.
وفي نفس السياق؛ أكد الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أهمية موقف المقررة الخاصة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، والتي أدانت فيها انتهاكات حكومة الاحتلال الجسيمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني واستخدامها لجريمة "العقاب الجماعي" على نطاق واسع".
ودعا القانوع، في تصريح له أمس، "المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات العلاقة إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة لتجريم الاحتلال على انتهاكاته الممنهجة، ومحاسبة قادته على جرائمهم الموثقة في عشرات التقارير الأممية والدولية، وإنصاف الشعب الفلسطيني عبر دعم تطلعاته الوطنية المشروعة في التحرر والاستقلال".



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