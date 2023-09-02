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هل تكون بريكس صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

9/2/2023 11:20:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






‏إيشواريا سانجوكتا روي بروما‏
- (مودرن ديبلوماسي) 24/8/2023
تنجذب دول الجنوب العالمي إلى كتلة "بريكس" بسبب القبول الذي تتمتع به المجموعة من خلال توفيرها أطرا بديلة لتحقيق أهدافها الأساسية كدول. وتشمل هذه الأهداف ‏‏تحقيق التكافؤ الاقتصادي مع الدول المتقدمة‏‏، والحفاظ على المبادئ التقليدية للسيادة، التي غالبًا ما تجاهلتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
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شكلت كتلة "بريكس" نقطة جذب للجنوب العالمي من خلال توفيرها منصة للتعاون والتنمية أكثر شمولا واحتراما لتنوع ومصالح الدول النامية. ‏‏و"بريكس" هي مجموعة مكونة من خمسة اقتصادات صاعدة‏‏ تحاول تحدي النظام العالمي الليبرالي، وتقديم نفسها كمنصة بديلة للتعاون والتنمية العالمية. وتدعو كتلة "بريكس" إلى نظام عالمي أكثر ديمقراطية ومتعدد الأقطاب، يحترم سيادة جميع الدول، والمساواة، والتنوع. وتعارض "بريكس" الأحادية، والحمائية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.‏
في الوقت الحالي، تستحوذ دول "بريكس" على نسبة كبيرة من سكان العالم، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار. وقد أفاد البنك الدولي في العام 2020 بأن ‏‏دول "بريكس" تشكل‏‏ حوالي 42 في المائة من سكان العالم، و16 في المائة من التجارة العالمية، و18 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. كما أن لديها أيضًا 31.5 في المائة من ‏‏الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحالي‏‏. وتوضح هذه البيانات قدرة الكتلة وتأثيرها في تحديد الأجندة العالمية ومعالجة العقبات المشتركة.‏
ثمة العديد من العوامل التي تشير إلى ظهور "بريكس" كممثل بديل قابل للتحقق لبلدان الجنوب العالمي. وتدعو مجموعة "بريكس" إلى ‏‏إعادة هيكلة منظمات الحوكمة‏‏ العالمية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، من أجل تعزيز شموليتها وقدرتها على التكيف مع متطلبات ومصالح الدول النامية. وبالإضافة إلى ذلك، تَعرض هذه الكتلة تعاونًا ودعمًا ملموسين للدول النامية عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والخدمات المصرفية، والرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة، والتفاعلات البينية للأشخاص. كما أشرفت "بريكس" العديد من العمليات لتعزيز التعاون والتقدم بين الدول المكونة لها، وكذلك مع الاقتصادات الناشئة الأخرى. وقد تم إنشاء "بنك التنمية الجديدة" (NDB) و"ترتيب احتياطي الطوارئ" (CRA) بهدف ‏‏تعبئة الموارد‏‏ للبنية التحتية ومبادرات التنمية المستدامة في دول "بريكس" والاقتصادات النامية الأخرى.‏
قوبل التحدي الذي تشكله "بريكس" ‏‏لهيمنة ومصالح الغرب‏‏ على الساحة العالمية بالمعارضة والخصومة من الدول الغربية، التي تتوجس خيفة من هذه الكتلة الناشئة. وحاولت الدول الغربية ‏‏التخفيف من تأثير كتلة "بريكس" عن طريق تعزيز تحالفاتها وشراكاتها مع مختلف البلدان والمناطق، بما في ذلك "المجموعة الرباعية" و"حلف شمال الأطلسي" و"الاتحاد الأوروبي" وأفريقيا. ووظفت الدول الغربية مجموعة من الاستراتيجيات، مثل "منتدى السبعة الكبار"، وتطبيق العقوبات، وشن الحروب التجارية، وممارسة الضغط الدبلوماسي، وتنفيذ الحملات الإعلامية، بهدف إضعاف مصداقية "بريكس" وشرعيتها.
من المهم أيضًا ملاحظة أن تحالف "بريكس" ليس كيانًا واحدًا متماسكًا؛ إنه بالأحرى مجموعة من البلدان ذات المصالح ووجهات النظر والأهداف المختلفة. وقد يُنظر إلى الكتلة على أنها موجهة نحو ‏‏التنمية والتعددية‏‏ بدلاً من كونها مجموعة معادية للغرب. إنها لا تشكل خطرًا على الدول الغربية، وإنما تمثل، بدلاً من ذلك، وسيلة لتعزيز التواصل والتعاون في مواجهة المخاوف والعقبات المشتركة، حيث تدعم مبادئ التعددية والتجارة الحرة والحوار كآليات فعالة ‏‏لحل النزاعات وتعزيز السلام والاستقرار‏‏.‏
في ضوء التقدم المستمر في النمو الاقتصادي، أظهرت العديد من دول الجنوب العالمي اهتماما كبيرا بالانخراط في هذه المساعي، سواء فعلت ذلك كمشارِكة أو مشاهِدة. ومن جهتها، أظهرت مجموعة "بريكس" استعدادها ‏‏لتوسيع عضويتها‏‏ لتشمل اقتصادات نامية أخرى تتماشى مع رؤيتها ومبادئها. وأبدت أكثر من 40 دولة اهتمامًا بأن تصبح أعضاء في الكتلة، حيث قدمت 23 ‏‏دولة طلبات رسمية‏‏ للعضوية. وشملت هذه الدول كلًا من المملكة العربية السعودية، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، والأرجنتين، وإندونيسيا، ومصر وإثيوبيا. كما أرسلت "بريكس" دعوات إلى قادة العديد من المنظمات أو التجمعات الإقليمية، بما في ذلك "الاتحاد الأفريقي"، و"مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي"، و"رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان)، للمشاركة في قممها أو مناقشاتها. وتُظهر هذه الدعوات ميل "بريكس" إلى المشاركة بنشاط في ‏‏الحوار مع الدول والمناطق الناشئة الأخرى‏‏ حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. ومع ذلك، أثار الخبراء انتقادات كبيرة حول "بريكس". فقد أدى غياب رؤية واستراتيجية محددة جيدا للكتلة إلى افتقار أهدافها إلى الوضوح والاتساق. كما واجهت المجموعة صعوبات في صياغة سرد متماسك ومقنع بشأن مبادئها وأهدافها الأساسية. ويدور خطابها الحالي في الغالب حول التعبير عن الاستياء من النظام العالمي السائد والدعوة إلى مزيد من التمثيل والتأثير للدول النامية.‏
بطبيعة الحال، ساهمت الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا في زيادة أهمية "بريكس" لبلدان الجنوب العالمي. فقد أتاحت هذه الحرب ‏‏فرصة للتعاون‏‏ المتسم بالشمولية واعتراف بالاحتياجات والمنظورات الفريدة للدول النامية. وسلطت الحرب الضوء على أوجه القصور والتحيزات المتأصلة في ‏‏النظام العالمي الليبرالي‏‏، الذي أثبت عدم فعاليته في منع نشوب الحرب وحلها. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات ومارسوا ضغوطا على روسيا، وهي عضو في تحالف "بريكس". كما أكدت الحرب على الحاجة إلى تعزيز ‏‏التعاون المالي والاقتصادي‏‏ والحكم الذاتي بين دول "بريكس" والاقتصادات الصاعدة الأخرى ضد الاقتصاد الأميركي. وتواجه هذه الدول التداعيات المحتملة لعقوبات الولايات المتحدة على روسيا وعدم استقرار العملة الأميركية. وقد دفعت الظروف المذكورة أعلاه دول "بريكس" إلى اتباع استراتيجيات تهدف إلى ‏‏تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي،‏‏ مع زيادة التجارة الثنائية التي تتم بعملاتها المحلية في نفس الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، عززت الحرب المزيد من الخطاب السياسي والدبلوماسي والتعاون بين دول "بريكس" والدول النامية الأخرى حول المسائل ذات ‏‏الاهتمام المشترك‏،‏ بما في ذلك الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي ومرونة الطاقة. وأظهرت الحرب أن كتلة "بريكس" لا تعمل ككيان اقتصادي فقط، وإنما أيضًا ككيان سياسي قادر على تحدي واستكمال النظام العالمي القائم.
‏تنجذب دول الجنوب العالمي إلى كتلة "بريكس" بسبب القبول الذي تتمتع به المجموعة من خلال توفير أطر بديلة لتحقيق أهدافها الأساسية كدول. وتشمل هذه الأهداف ‏‏تحقيق التكافؤ الاقتصادي مع الدول المتقدمة‏‏، والحفاظ على المبادئ التقليدية للسيادة، التي غالبًا ما تجاهلتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وكثيرًا ما تعرض المبادرات الغربية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجنوب العالمي ممارسات متناقضة تخدم مصالحها الذاتية، ويُنظر إليها على أنها أخطار محتملة على الاقتصاد النامي لدول الجنوب.
‏‏مع ذلك، تواجه مجموعة "بريكس" الآن العديد من التحديات. أولاً، هناك ‏‏الانقسامات والنزاعات الداخلية‏‏ القائمة بين أعضاء "بريكس"، التي تشمل النزاعات الحدودية المستمرة بين الهند والصين، وعدم الاستقرار السياسي الذي شوهد في البرازيل، والعقوبات المفروضة على روسيا. وتمثل الاختلافات بين دول "بريكس" تحديات من حيث تنسيق السياسات والمواءمة بين العديد من الأمور، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور مواقف متضاربة. كما أن التحدي المتمثل في توسيع كتلة "بريكس" لتشمل اقتصادات صاعدة أخرى يتزايد بسبب المخاوف بين الأعضاء الحاليين، مثل الهند، من التضاؤل المحتمل لنفوذها في جنوب آسيا. كما تواجه دول "بريكس" خلافات داخلية. وهناك استفسارات حول المعايير والمزايا المرتبطة بكون الدولة عضوا في تحالف "بريكس"، مع اعتبارات تتعلق بتوافق وتواؤم الأعضاء الجدد المحتملين مع الأعضاء الحاليين.‏
‏في الختام، كثيرًا ما ترفض الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مجموعة "بريكس" باعتبارها إطارًا بديلاً قابلاً للتطبيق للنظام العالمي الحالي. وتساعد "بريكس" الجنوب العالمي من خلال توفير منصة تعزز التعاون والتقدم، وتتميز بالشمولية المحسَّنة، واحترام كبير للمصالح الضرورية للدول النامية.‏
*‏أيشواريا سانجوكتا روي بروما Aishwarya Sanjukta Roy Proma: باحثة مشاركة في "معهد 'براك' للحوكمة والتنمية (BIGD)، ومحللة أبحاث في الدراسات الأمنية. حصلت على درجة الماجستير والبكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة دكا، بنغلاديش.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Can BRICS Become an Alternative Voice for The Global South



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