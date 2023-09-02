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توطين صناعة الأمونيا

9/2/2023 11:19:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









تشكّل الفوسفات والبوتاس الخام أحد أهم موارد الأردن الطبيعية ذات الوفرة العالية، وتساهم بخلق فرص كبيرة للاستثمار في قطاع الأسمدة للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة قيمة الصادرات، حيث حقق قطاع الأسمدة الأردني نموًا في قيمة صادراته بلغ 44.2 بالمائة خلال العام 2022، وساهمت صادراته بما يقارب 7.6 بالمائة من مجموع الصادرات الوطنية، كذلك ارتفع إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.3 بالمائة، وصولا إلى 4.198 مليار، مع انخفاض المستوردات بنسبة 4.8 % وبفعل هذه النتائج الإيجابية، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (10 %) خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
برزت الأمونيا كأحد مدخلات انتاج الأسمدة المهمة، وهي عبارة عن مركّب يتكون من ذرة نيتروجين واحدة (82 %) و3 ذرّات هيدروجين (18 %) يرمز له كيميائياً (NH3)، وتختلف أنواع الأمونيا حسب طريقة إنتاجها، سواء من الوقود الإحفوري والغاز (البني والأزرق)، أو مصادر الطاقة المتجددة (الخضراء)، ويصل معدل الطلب العالمي على الأمونيا يصل إلى 183 مليون طن سنويا، يتم استهلاك 85 بالمائة منها في صناعة الأسمدة، ولذلك تأتي أولية توطين صناعة الأمونيا، كأهمية اقتصادية لضمان توفر المدخلات اللازمة للشركات الرئيسية المستهلكة، حيث يبلغ الطلب المحلي حوالي 450 ألف طن سنويا من الأمونيا.
كذلك سيطلق إنتاج الأمونيا في الأردن صناعات نيتروجينية جديدة تتكامل مع صناعة البوتاس والفوسفات، مثل حامض الفوسفوريك، وحامض الفوسفوريك النقي، وفلوريد الالمنيوم، والفسفور الأصفر، وبطاريات الحديد والليثيوم والفوسفات، وسماد أحادي فوسفات البوتاسيوم والنقي، وكذلك العديد من الصناعات الكيماوية عالية القيمة مثل الأدوية، والأصباغ والنسيج والمتفجرات والمبيدات الحشرية، وتصنيع البلاستيك والألياف الاصطناعية.
وتتمثل المعادلة الصعبة في زيادة إنتاج الأسمدة التي يشهد العالم أزمة في توافرها في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية، وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة في صناعة عرفت بتأثيرها الكبير على التغير المناخي، وبالتالي يعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة على خفض تكاليف الطاقة الكهربائية، على سبيل المثال يبلغ سعر الكيلوواط/ساعة 0.23 دينار في صناعات التعدين، وهو ما يعتبر مرتفعا جدا، كذلك توطين إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، يساهم بزيادة التنافسية وتعزيز سلسلة القيمة الكاملة بدءا من الاستكشاف والإنتاج مرورا بالنقل والتخزين والمصافي والبتروكيماويات وصولا إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها، بهدف زيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي.
في الوقت الذي يعيش فيه العالم حالة من عدم اليقين في تأمين مصادر الطاقة نظرا للظروف الجيوسياسية التي تعيق أكبر المنتجين والمستهلكين، في الوقت ذاته تشكل حافزا لزيادة الاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة وإنشاء بنية أساسية جديدة، بهدف تحقيق الأمان الطاقي والاستقلالية، وبالتالي التوسع بمشروعات الهيدروجين الأخضر لزيادة الإمدادات وتوفير الهيدروجين والأمونيا الخضراء للسوق العالمي، فمن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وسيواصل النمو بشكل كبير ليبلغ 610 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2050.
إن أكثر من 70 % من الانبعاثات العالمية تصدر عن استخدام الطاقة من الوقود الإحفوري، ولذلك من الممكن أن تدفع المساعدات الحكومية مثل قانون التضخم الأميركي والأوروبي والكندي، إعانات وحوافز ضريبية وسياسات داعمة، نحو تحفيز الاستثمار في إنتاج الأمونيا الخضراء، وزيادة الطلب على استخدامها عبر مختلف التطبيقات، مما يجعله خيارا أكثر جاذبية للدول والصناعات التي تسعى للاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، باعتباره وقوداً حيوياً محايداً مناخيّاً.
تعتبر أيضا الأمونيا أحد الخيارات المثلى لنقل الهيدروجين، نظرا لجاهزية البنية الأساسية والموانئ لاستقبالها، فهناك 120 ميناء عالميا مجهزا لاستقبال الأمونيا، حيث سيطرت أميركا الشمالية على سوق الأمونيا العالمية بأعلى حصة إيرادات بلغت 28.64 % في عام 2022.، ومن المتوقع أن تصبح صناعة الشحن البحري من أهم الأسواق المستقبلية المعتمدة على الأمونيا الخضراء بصفتها وقوداً؛ إذ تعتبر مسؤولة عن نحو 2.5 % من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.
التحول الطاقي سيتطلب كميات كبيرة من المعادن والعناصر الأرضية النادرة، للوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر الصافي، وهو ما يتطلب طفرة تعدينية، وذلك لتغطية الطلب على محلات كهربائية وخلايا وقود لتحويل الكهرباء إلى هيدروجين، كذلك سيوفر مياها محلاة تستخدم في التعدين، وبالتالي تشكيل نظام بيئي اقتصادي، لجميع عمليات سلاسل القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية، مما يعزز كفاءة القطاع الصناعي، والاعتماد على الذات لتحقيق المصالح الوطنية، وتطوير القاعدة الاقتصادية، وما يرتبط بها من حجم التشغيل، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، مع إدارة المخاطر بشكل مثالي.
يُنظر إلى الهيدروجين الأخضر في الأردن بوصفه أحد القطاعات الواعدة للنمو الاقتصادي في البلاد خصوصا مع دمجه بقطاع الأسمدة، في ظل خطط إستراتيجية تستهدف تحويل المملكة إلى مركز عالمي في الصناعات عالية القيمة، كذلك استغلال تطور الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة التي وصلت 27 % عام 2022 والعمل لمضاعفة الإنتاج ليصل 50 % في عام 2030. بالإضافة لذلك يعد موقع الأردن الاستراتيجي على البحر الأحمر موقعاً جذاباً لدعم الهيدروجين الأخضر في البلاد، إذ يمكن استخدام مياه البحر الأحمر كمصدر للمياه في عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر، كذلك يمكن لميناء العقبة دعم عمليات تصدير ونقل الأمونيا الخضراء من خلال توفير البنية التحتية لتخزينه ونقله وتوزيعه.



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