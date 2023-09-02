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لماذا نجدد مع الصندوق؟

9/2/2023 11:19:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








أثارت الإجابة الصحفية لنائب رئيس الوزراء خلال أعمال ملتقى "عام على التحديث" في البحر الميت تساؤلات حول وجود سيناريوهات عدة بخصوص العلاقة مع صندوق النقد الدولي، حيث طرح المراقبون تساؤلات حول ما إذا كان الأردن سينهي البرنامج الحالي مع الصندوق بحلول نهاية العام، ويتخرج منه نهائيا، ولا يعود إلى البرامج مع المؤسسة الاقتصادية العالمية.
أوضح رئيس الوزراء الأمور من خلال توجيهه للفريق الوزاري المعني، وهم وزيرا المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي، بإجراء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق جديد يبدأ العمل به في بداية العام المقبل.
يستطيع الأردن أن يعمل على تنفيذ خطة اقتصادية لوحده، بمعزل عن اتفاق مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. لكن السؤال يبقى: هل يستطيع الأردن فعل ذلك؟
نعم، يستطيع، إذا ما كانت هناك عملية مؤسسية في تنفيذ البرامج الاقتصادية تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة من حكومة ومجلس نواب ومؤسسات مختلفة قادرة على تنفيذ خطة وطنية بطريقة مستمرة، والتي ليست مرتبطة بحكومة معينة أو بشخص معين.
لكن للأسف، التجارب الفعلية على أرض الواقع تشير إلى أن كل حكومة تضع خطة، تأتي الحكومة التي تليها لتعتبرها بأنها لا قيمة لها، وتضع خطة بديلة، مما أفقد عملية الاستمرارية في التنفيذ مصداقيتها، وأصبح الأردن مختبرا للتجارب بين الحكومات وخاضعا لمزاجية المسؤولين.
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو أمر مهم جدا للأردن، لأن المملكة هي الدولة الوحيدة المستوردة للنفط التي تتمتع باتفاق مع هذه المؤسسة الدولية. ففي حين أن باقي الدول المستوردة للنفط في المنطقة تسعى جاهدة للاتفاق مع الصندوق نتيجة لأوضاعها الاقتصادية المتردية وانخفاض تصنيفها الائتماني وعدم قدرتها على الحصول على تمويل مرن، إضافة إلى مشاكلها المتعلقة بعملتها الوطنية.
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو مسألة استراتيجية ضرورية في هذه المرحلة بشكل خاص، لأنه يساهم في توفير مساحة مالية جديدة للحكومة للحصول على تمويل مالي قادر على تلبية احتياجاتها التمويلية وبأسعار فائدة أقل مما هي عليه في الأسواق الدولية.
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعني حسن الكفالة لدى المانحين والدول الصديقة التي تقدم المساعدات للأردن، والتي بدورها ستطمئن بأن الأردن ينفذ مسيرة الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وأنه لا يتراجع فيها بشهادة الصندوق، وبالتالي فهذا نوع من الطمأنينة لدى هذه الدول في منح المساعدات للمملكة، وأنها تذهب بالشكل الصحيح وفق ما هو مخطط له.
حتى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية مثل موديز وفيتش وستاندرد آند بورز وغيرها، كلها تضع في معايير مراجعتها للأداء الاقتصادي والمالي للدول علاقة هذه الدولة مع صندوق النقد الدولي.
وبالتالي، إذا ما لاحظنا أنه في السنوات الأخيرة كان التصنيف الائتماني للمملكة مستقرا، وفي بعض الأحيان يدعم بنظرة مستقبلية إيجابية، وهذا نتيجة استمرار عملية الإصلاح المرتبطة ببرنامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، فقد انعكست هذه العلاقة بشكل كبير على قدرة الأردن في الحصول على سندات يوروبوند من الأسواق الدولية بأسعار فائدة أقل مما هي عليه في الأسواق، وبطلب تجاوز ستة أضعاف ما يحتاجه الاقتصاد الأردني.
الأردن بأمس الحاجة إلى تجديد اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، حتى يبقى على العلاقة المرنة والسليمة مع المانحين والمؤسسات الدولية.
وبعيدا عن الشعبويات، نحن في الأردن، للأسف، غير قادرين على ضمان استمرارية أي عملية إصلاحية في ظل الوضع الإداري الراهن للقطاع العام.
وقد أثبتت التجارب على أرض الواقع تعدد المرجعيات في تقييم وتنفيذ أي خطة إصلاحية، حيث كانت نسبة الإنجاز فيها ضعيفة جدا، والكثير من هذه الخطط وضعت على الرف دون تنفيذ.
العلاقة المؤسسية مع صندوق النقد الدولي، باختصار، تعني ضمانة في تنفيذ عمليات الإصلاح الداخلي والهيكلي في الاقتصاد الأردني، وعلاقة مرنة مع المؤسسات الدولية، وتوفير مساحات مالية مهمة للحكومة في الحصول على تمويل بأسعار فائدة أقل مما هي عليه في الأسواق الدولية.
وهذه ميزة تفتقدها الكثير من الدول التي تسعى جاهدة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولا ننسى في النهاية أن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد يتم وضعها بأيد أردنية، وليس كما كان في السابق حيث تأتي وصفاته من الخارج.
لذلك، البرنامج الحالي الذي سينتهي العمل به هو برنامج أردني بحت، لكنه بضمان الدولية في التنفيذ والرقابة، والأمر كذلك بالنسبة للبرنامج المقبل، فنحن بحاجة إلى برنامج بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حتى نضمن استمرارية العمل والإصلاح.



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