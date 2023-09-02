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لكي نتجاوز مخاوف العطش

9/2/2023 11:19:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








منذ ثلاثة عقود، يأخذ الحوار عن فقر المياه حيزا رئيسًا في الفضاء العام. غير أن هذا الحوار نادرا ما يذهب إلى التفكير بعلاج حقيقي. منذ سنوات، نبحث عن فرص تمويلية للمشروع في استشرافٍ لما هو خارج الصندوق. دعونا نفكر، ولو لمرة واحدة، بما هو موجود، أساسا، في داخل الصندوق.
تعاني مدن المملكة، جميعها بلا استثناء، من مشاكل التزويد، خصوصا في فصل الصيف. ونرى أن الأوضاع تزيد سوءا عاما بعد عام، وهو ما يحيلنا إلى أننا نعيش اليوم أفضل مما قد يأتي به الغد. بينما ينظر إلى مشروعٍ مثل الناقل الوطني، على أنه علاج حقيقي لتحديات فقر المياه في المملكة، فلماذا لا نسارع في تنفيذه، وما هي التحديات الحقيقية التي تقف عقبة في طريق ذلك؟
جميع المسؤولين الذين تصدوا للحديث عن هذا المشروع المهم، اعترفوا بأن التمويل هو ما يؤخر تنفيذه، خصوصا أن المسؤولين يبحثون عن مستثمرين خارجيين. هذا أمر محبط بالفعل، فكلفة تنفيذ المشروع لا تتعدى 3 مليارات دولار، وهي متوفرة ضمن بعض الصناديق المحلية، ويمكن مع دراسة الجدوى أن تقتنع تلك الصناديق بالاستثمار في المشروع.
تبلغ موجودات صندوق استثمار أموال الضمان اليوم 14.3 مليار دينار، وهو رصيد ضخم بالنظر إلى حجم الاقتصاد المحلي. لكن هذا الصندوق غالبا ما يبدو مترددا في الدخول باستثمارات حقيقية مستدامة، وهو لا ينوع، تقريبا، بالاستثمارات، لذلك نرى أن الجزء الكبير منها يذهب في سياق السندات والبورصة والعقار، وهي على أهميتها، إلا أنها غير ثابتة أو مضمونة.
في حال الناقل الوطني، فمن الضروري أن يكون لصندوق استثمار أموال الضمان دور وطني في تعزيز الأمن المائي، فالمشروع يتسم بأبعاد سياسية واقتصادية وأمنية، وهو فرصة، أيضا، لكي يخرج عن النمطية والتقليدية في إدارة أمواله، وتوجيهها في الاستثمار.
الصندوق فوّت فرصا استثمارية مهمة ما كان ينبغي تفويتها لو تمت دراستها بشكل حقيقي، ونحن نتحدث عن فرصتين، على الأقل، هما مشروع تطوير مطار الملكة علياء، ومشروع الديسي، واللذان كان يمكنه الاستفادة من عوائدهما المضمونة لو اندرج فيهما.
مثل هذه الفرص لا تتكرر، ففي حين خسر الصندوق الفرصتين السابقتين، فإننا نرى أن أمامه فرصة قد تكون هي الأفضل في تاريخ الاستثمار في المملكة، فالمشروع يعد ثاني أهم مشروع تحلية مائية في العالم، لذلك ينبغي عدم تفويت الفرصة، فالتوقيت مواتٍ لتنفيذها وتمويلها من قبل الصندوق، خصوصا أن وضعه، من حيث السيولة وطبيعة الالتزامات المترتبة عليه، يسمح له- بكل تأكيد- للاستثمار بشكل أحادي، فالعوائد السنوية التي سيدرها المشروع هي عوائد مستمرة وطويلة الأمد، وستشمل مرفدا ماليا طويل الأمد للصندوق وللضمان الاجتماعي، فهو مشروع مضمون من استدامة الطلب، ومن مشاريع الاحتكارات الطبيعية التي لا تواجه أي منافسة محتملة.
ربما الهاجس الأساسي لدى خبراء الصندوق مرتبط بإدارة مثل هذا المشروع، والخوف من إصباغ نمطية الإدارة العامة على أعماله التشغيلية. لكن مثل هذا الأمر يمكن تجاوزه من خلال تنظيم شراكة إستراتيجية مع جهات لها خبرة طويلة في إدارة مشاريع المياه، من أجل ضمان فاعلية التشغيل.
الحكومة تنتظر اليوم عروض المطورين المؤهلين لتنفيذ المشروع، بعد أن استجابت لمطلبهم بتمديد موعد استقبال تلك العروض حتى 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفي ذهن الحكومة أنها قد تلجأ لخطة بديلة في حال عدم ورود عروض حتى ذلك التاريخ.
ومع ذلك، وبالنظر إلى أنه ما من أحد يشكك بالجدوى الاقتصادية للمشروع، فلماذا لا نستغل هذا الأمر، ونموّل المشروع من أموال الأردنيين؟
هو سؤال موجه إلى صندوق استثمار أموال الضمان ونتمنى أن نسمع إجابة عنه.



MENAFN02092023000072011014ID1106999059

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