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إربد: غياب الطريق إلى مركز أعلاف الوسطية يعطل تشغيله منذ سنوات

9/2/2023 11:18:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- يحول تعثر تنفيذ طريق لا تتعدى كلفته 25 ألف دينار، دون تشغيل مشروع مركز أعلاف لواء الوسطية في محافظة إربد، رغم مرور 3 سنوات على إنشائه بمواصفات حديثة بكلفة 577 ألف دينار.
المشروع التابع لوزارة الصناعة والتجارة بتمويل من مجلس محافظة إربد، أقيم على قطعة أرض بمنطقة كفر أسد مساحتها 5 دونمات تم تخصيصها من وزارة الزراعة، ويتكون من "هنجر" معدني مساحته 900 متر مكعب و"قبان إلكتروني" ومكاتب إدارية، فيما تزيد طاقته التخزينية على ألف طن.
مربو الثروة الحيوانية في لواءي الطيبة والوسطية في غرب إربد، يطالبون بتسريع البدء باستقبال المزارعين لصرف حصص مواشيهم من الأعلاف في مركز حفظ وتوزيع المواد العلفية الذي تم الانتهاء من إنجازه لغاية التسهيل عليهم والتخلص من المراكز المستأجرة في المحافظة.
وبينوا، أن المركز الذي أقيم في منطقة كفر أسد لخدمة مربي الثروة الحيوانية في لواءي الطيبة والوسطية، لم يتم تشغيله بعد بسبب عدم وجود طريق للوصول إليه، مشيرين إلى أن الطريق الواصل إليه ضيق وغير معبد ولا يصلح للمسير عليه ويحتاج إلى إعادة إنشاء وتأهيل وتوسعة لتستطيع الشاحنات الوصول إليه.
تعليقا على ذلك، قال مدير الصناعة والتجارة في إربد المهندس عبد الحليم الجمرة لـ"الغد"، إن المركز الذي بلغت كلفته 577 ألف دينار، تم استكماله بالكامل عام 2020 وتم تزويده بالكهرباء والمياه والمعدات، لكن فتح وتوسعة الطريق يحول دون تشغيله لغاية الآن.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع مجلس المحافظة وهو مشروع متعثر منذ سنوات بانتظار قيام الجهات المعنية بفتح طريق للوصول إلى المركز، لافتا إلى أن الجهات المعنية في بلدية الوسطية أبدت تعاونها لفتح الطريق.
وأكد الجمرة، أن كلفة إنشاء الطريق حوالي 25 ألف دينار، حيث قام مجلس المحافظة بتخصيص مبلغ مالي العام الماضي لإدراجه ضمن مشاريع قطاع الأشغال، إلا أنه تم رفضه لعدم الاختصاص، بذريعة أن الطريق من اختصاص البلديات.
وأوضح، أن المركز صمم ضمن أعلى المواصفات ونموذجي ويخدم ما يقارب 368 حيازة لمزارعين ويغطي ما يقارب 42 ألف رأس من الأغنام، مؤكدا أنه تم تزويد الموقع بحراسة ليلية من أجل المحافظة عليه من العبث.
من جهته، قال رئيس بلدية الوسطية عماد العزام، إن الطريق يقع خارج حدود التنظيم، وهو من اختصاص وزارة الأشغال، وهو بحاجة إلى تغيير صفة استعماله باعتباره زراعيا، مؤكدا أن البلدية أرسلت كتابا للأشغال لعمل دراسة حول إمكانية التعاون مع أجل تنفيذه.
بيد أن مصدرا في وزارة الأشغال، أكد أن مجلس المحافظة رصد في موازنة سابقة مبلغا ماليا لصالح قطاع الأشغال من أجل إعادة إنشاء الطريق، ليتبين لاحقا أن الطريق من اختصاص البلدية وتم إلغاء المشروع.
يشار إلى أنه يوجد في محافظة إربد، 5 مراكز لتوزيع الأعلاف هو مركز مجمع الشمال (الصوامع) ومركز توزيع الأعلاف في لواء بني كنانة ومركز توزيع الكورة ومركز توزيع القرن بالأغوار الشمالية ومركز توزيع الوسطية.



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