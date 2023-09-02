Sunday, 03 September 2023 01:59 GMT

عيادة الأسنان بـصحي المشارع خارج الخدمة.. والمراجعون يعانون

9/2/2023 11:18:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي- فاقم نفاد مادتي التخدير وسحب العصب، إضافة إلى تعطل جهاز التصوير بعيادة الأسنان في مركز صحي المشارع الشامل، من معاناة مراجعين، قالوا لـ "الغد" إنهم يفاجأون عند مراجعتهم للعيادة بالاعتذار عن استقبالهم، ما يدفعهم الى المغادرة من دون علاج تحت ضغط الألم والبحث عن البدائل بالقطاع الخاص.
ووفق مراجعين، فإن الحالات التي تراجع العيادة السنية تشكو عادة من آلام شديدة، وهي بحاجة لعلاج فوري، غير أن الاعتذار عن تقديم العلاج بسبب نقص المواد وتعطل الجهاز يجبر المراجعين على التوجه للعيادات الخاصة كون الانتظار والعودة لاحقا أمر غير محتمل في مثل هذه الحالات المرضية الطارئة.
وبينوا أن عدم تلقيهم العلاج بالعيادة الموجودة بالمركز الصحي أجبرهم على مراجعة العيادات الخاصة ذات الكلف المالية المرتفعة.
ويخدم مركز صحي المشارع الشامل سكان منطقتي المشارع والمنشية ويقع بلواء الغور الشمالي.
وقال جمال أبو نعاج من سكان المشارع إنه راجع المركز الصحي لمعالجة أسنانه وحاجته الى سحب عصب، إلا أنه فوجئ بعدم وجود مادة التخدير "البنج" في المركز، وعدم وجود مادة "سحب العصب" وتعطل جهاز التصوير، ما اضطره الى البحث عن طبيب خاص في المنطقة للتخلص من ألم الأسنان غير المحتمل، رغم عدم مقدرته المالية على العلاج في العيادات الخاصة.
وأكد أنه يعاني من ظروف مالية صعبة تحول دون قدرته على تحمل تكاليف جلسات العلاج الأسبوعية بالعيادة الخاصة.
وقالت أم محمد التلاوي من سكان المنطقة، إنها اضطرت إلى تعطيل ابنها أكثر من مرة عن مدرسته من أجل مراجعة عيادة الأسنان التي تبين أنها تفتقد لمادة التخدير، وعملية التصوير، موضحة أن كثرة غياب ابنها سيكون له أثر سلبي على تحصيله الدراسي.
وبينت أنها مضطرة إلى اتباع اسلوب تكرار المراجعة كونها لا تمتلك كلف العلاج بالعيادة الخاصة وإنهاء معاناة ابنها.
وطالبت بضرورة تزويد العيادة بكافة احتياجاتها الطبية كي يتسنى للمراجعين تلقي الخدمة عند مراجعتهم لها وعدم اضطرارهم إلى العودة في وقت لاحق على
أمل تلقي العلاج.
ويطالب مواطنون بضرورة أن توفر مديرية الصحة مادة "البنج" الذي يستخدم قبل خلع الأسنان أو حفرها أو سحب عصبها، لافتين إلى توقف كافة خدمات عيادات الأسنان في مركز اللواء عن العمل جراء عدم توفر هذه المادة المهمة، مشيرين إلى أن تعطل العيادة السنية أصبح ظاهرة متكررة بحجة عدم توفر المواد في الوقت الحالي.
وأكدوا أن هذا الوضع يفاقم من معاناتهم في ظل ظروفهم المالية الصعبة، إذ إن العلاج في العيادات الخاصة أمر خارج عن حساباتهم ومقدرتهم المادية.
وطالبوا بضرورة العمل على توفير كافة اللوازم التي تحتاجها العيادة السنية بالمركز الصحي، كما طالبوا بضرورة العمل على تمديد ساعات عمل طبيب الأسنان، والتوسع بالخدمة لتخفيف الأزمة الحاصلة.
وكانت وزارة الصحة قد نقلت عيادات الأسنان من مستشفى أبوعبيدة باللواء إلى مركز صحي المشارع الشامل في وقت سابق من اجل حل مشكلة الاكتظاظ، إلا أن عملية النقل لم تحل المشكلة وزادت الأمر تعقيدا، وفق مراجعين.
وطالبت أم خلدون الرياحنة بإعادة عيادة واحدة للمستشفى على الأقل، وتزويد المستشفى بطبيب أسنان، موضحة أن نقل العيادات لا يناسب العديد من المراجعين خاصة الذين لهم مراجعات محددة، فيما ظروف عملهم لا تتناسب والذهاب في كل مرة للمركز.
من جانبه، أقر مصدر طبي من مديرية صحة لواء الغور الشمالي بعدم توفر بعض الاحتياجات الطبية السنية، في المركز الصحي خلال فترة محدودة جراء ارتفاع عدد المراجعين للمركز، لافتا إلى أن المديرية قامت بتوفير الكميات المطلوبة في جميع المراكز الصحية في اللواء.
وأشار إلى أن حاجة المراجعين في بعض المراكز الصحية تفوق كمية المواد والمتوفرة التي يحصل عليها المركز الصحي وحسب تصنيفه إذا كان أوليا أو شاملا.
وأضاف المصدر أن مشكلة مركز صحي المشارع ليست بعدم التزام الطبيب في المركز، بل تكمن بأن الجهاز في المركز تعطل، ما اضطر المركز إلى وقف استقبال المراجعين والاستعانة بفرق الصيانة والعمل على إصلاح الجهاز الذي يعتبر عصب العمل في أي عيادة أسنان.



MENAFN02092023000072011014ID1106999057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث