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إربد: رسوم المكاره الصحية تهدد بإغلاق محال

9/2/2023 11:18:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- باتت عشرات المنشآت التجارية في منطقة غرب إربد مهددة بالإغلاق نتيجة امتناع أصحابها عن دفع رسوم جمع النفايات، التي تراوحت بين 200 إلى 400 دينار سنويا، بعد تفعيل البلدية لقرار إعادة تحديد الرسوم وفق نظام منع المكاره الصحية المجمّد منذ 8 سنوات.
وفيما يؤكد رئيس البلدية جمال البطاينة أن البلدية طبقت قرار رئيس الوزراء الصادر عام 2012 والمتضمن الموافقة على إعادة تحديد أجور جمع النفايات للمؤسسات والمحلات التجارية، يطالب تجار بتأجيل تطبيق القرار نظرا للظروف الصعبة التي يشهدها القطاع التجاري وحالة شبه الركود المستمرة.
ووفق تجار فإن تطبيق القرار يفرض ارتفاع رسوم النفايات إلى أضعاف مضاعفة قد تصل إلى أكثر من 300 %، إذ إن بعض المحال ووفق القرار ملزمة بدفع 400 دينار، بينما تدفع حاليا 24 دينارا كرسوم بدل جمع نفايات.
وقال التاجر فايق بني عواد، إن تطبيق القرار رفعَ رسوم جمع النفايات عند بعض المحال الى 200 دينار، وهو مبلغ لم يكن بالحسبان، لافتا إلى أن بعض المحال حصلت على الترخيص منذ بداية العام والآن مطالبة بدفع رسوم نفايات جديدة بأثر رجعي أو الإغلاق.
وبين أن على البلدية البدء بتطبيق القرار مع بداية العام المقبل سيما وأن العام الحالي أصبح في نهايته.
ووافقه بالرأي التاجر محمد قواسمة الذي دعا البلدية إلى تأجيل تطبيق القرار نظرا للظروف المالية الصعبة التي يعيشها غالبية التجار جراء ركود الأسواق.
وقال قواسمة، إن عشرات المحال يرفض أصحابها الترخيص وأخرى حصلت على ترخيص ومطالبة برسوم نفايات جديدة وجميع هذه المحال باتت مهددة بالإغلاق أو الدفع.
بيد أن البطاينة أوضح أن تفعيل القرار ضرورة تقتضيها التكلفة المالية العالية التي تتكبدها البلدية في جمع ونقل النفايات في مناطق غرب إربد.
وأكد البطاينة أن القرار كان مجمدا طيلة السنوات الماضية ولم يتم تفعليه بالرغم من مرور القرار بكافة مراحلة القانونية واستنادا لأحكام المادة 8 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلدية رقم 1 لسنة 1978.
ولفت إلى أن المؤسسات الاستهلاكية والأسواق التجارية والمصانع رتب عليها 400 دينار تستوفى عند تجديد الترخيص، فيما محلات بيع اللحوم والدواجن الحية والمجمدة ومحلات بيع الخضار والفواكه رتب عليها 200 دينار.
وحسب البطاينة فإن البلدية تتعامل يوميا مع عشرات الأطنان من النفايات، ما حملها أعباء إضافية في نقل تلك النفايات إلى مكب الإكيدر في ظل تزايد أعداد المنشآت الصناعية والتجارية في المناطق التابعة لها.
وبرر البطاينة القرار بأن كمية النفايات الخارجة من تلك المحال تعادل أضعافا مضاعفة لما تخرجه المنازل وتقدر بـ 60 طنا يوميا، لافتا إلى أن تلك المحال كانت تقوم بدفع مبلغ 36 دينارا على فاتورة الكهرباء بدل نفايات أسوة بالمنازل وهو أمر غير عادل.
وأشار إلى أن البلدية تقوم يوميا بدفع ما يقارب 800 دينار بدل محروقات لكابسات النظافة من أجل نقل النفايات التي تطرحها تلك المحال، ناهيك عن الصيانة الدورية للآليات ورواتب العاملين في البلدية من أجل إدامة النظافة في شوارع المنطقة.
وشدد البطاينة أنه سيتم إغلاق أي محل تجاري في حال لم يبادر بتصويب أوضاعه خلال الفترة المقبلة في ظل امتناع عدد من أصحاب المحال عن دفع الرسوم المترتبة عليهم، مشيرا إلى أن المبالغ المالية التي ستدفع سيتم توظيفها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وشراء آليات جديدة.
وقال إن رسوم النفايات لم تطل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة بل عالج اختلالات واضحة وصريحة في تقدير رسوم النفايات التي كانت تفرض على المنشآت الكبيرة بشكل لا يتوافق مع حجم النفايات التي تطرحها وكلفة جمعها على البلدية.
وبين أن رسوم النفايات تم تحديدها اعتبارا من هذا العام بالحد الأدنى والأقل من الكلفة الحقيقية التي تتحملها البلدية جراء ذلك والمقدرة بحوالي 39 دينارا لطن النفايات الواحد بحسب دراسة منظمات دولية عاملة في هذا المجال، بينما تتحمل البلدية العبء الأكبر بكلفة تحميل ونقل النفايات.
وأشار إلى أنه من المعايير والمحددات التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد كمية النفايات وتباينها من منشأة إلى أخرى حجم النفايات في الحاويات المخصصة لها ومساحة المنشأة وتعدد أبوابها ونوع النشاط التجاري الذي تمارسه مدللا على ذلك بأن بعض المنشآت الكبيرة كالمولات وبعض المنشآت ذات الفروع المتعددة يطرح بعضها حوالي ثلاثة أطنان من النفايات يوميا.
ولفت إلى أن البلدية في حال حسبت رسوم النفايات قياسا إلى الدراسات التي قدرت كلفة الطن الواحد بحوالي 39 دينارا، فإن ذلك يعني أنها مطالبة بدفع حوالي 120 دينارا يوميا، مؤكدا أن كلفة الفاتورة السنوية للنظافة تزيد على المليون ونصف المليون دينار وتشمل (المحروقات، الصيانة، والعمالة وبدل استخدام المركبات).
وأوضح البطاينة أن المحال المترتب عليها رسوم مكاره صحية والحاصلة على ترخيص سيتم إنذارها بدفع الرسوم المترتبة عليها وحال امتناعها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها ومنها الإغلاق.
وكان عدد من أصحاب المحال التجارية شكوا من قيام البلدية برفع رسوم النفايات بنسبة زادت على 300 % على بعض المحال وأن البلدية توقفت عن تقديم الخدمات لهم، مشيرين إلى أنهم حصلوا على تجديد ترخيص منذ بداية العام، إلا أنهم فوجئوا بقرار دفع رسوم إضافية على النفايات بأثر رجعي بعد تفعيل البلدية للقرار.
ويطالب أصحاب المحال التجارية البلدية بتطبيق القرار بداية العام القادم، أو دفع جزء من المبلغ في ظل قرب انتهاء العام الحالي وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسواق، وأن يتم تقسيط المبلغ المترتب عليها بدل رسوم نفايات بشكل أقساط ميسرة.



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