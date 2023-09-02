الابتسام يتألق في ظفار

الابتسام يتألق في ظفار
التاريخ
9/2/2023 11:17:08 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم فريق التايكوندو بنادي الابتسام مشاركته الخارجية ببطولة خريف ظفار الثانية والمقامة بصلالة العمانية، بمشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون عمان والسعودية واليمن والجزائر، وحقق لاعبو الابتسام (5) ميداليات، ذهبيتين في الناشئين، وفضيتين، بالإضافة لبرونزية الناشئين.
وأشرف على الفريق فنياًالمدرب معاذ عبادل وحسين المرهون.
MENAFN02092023000089011017ID1106999045
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.