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الابتسام يتألق في ظفار

9/2/2023 11:17:08 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم فريق التايكوندو بنادي الابتسام مشاركته الخارجية ببطولة خريف ظفار الثانية والمقامة بصلالة العمانية، بمشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون عمان والسعودية واليمن والجزائر، وحقق لاعبو الابتسام (5) ميداليات، ذهبيتين في الناشئين، وفضيتين، بالإضافة لبرونزية الناشئين.
وأشرف على الفريق فنياًالمدرب معاذ عبادل وحسين المرهون.

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