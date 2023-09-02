أبها حبة تحت وحبة فوق

أبها حبة تحت وحبة فوق
التاريخ
9/2/2023 11:17:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أثارت خسارة أبها أمام الطائي، حفيظة عشاقه، الذين وصفوا أداء فريقهم خلال الجولات الخمس الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين بالمتذبذب، فالفريق لم يحقق الانتصار مرتين متتاليتين بل كان يخسر جولة ويكسب الأخرى، حتى أنهم وصفوا نتائجه بحبة تحت، وحبة فوق.
MENAFN02092023000089011017ID1106999044
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.