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أبها حبة تحت وحبة فوق

9/2/2023 11:17:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أثارت خسارة أبها أمام الطائي، حفيظة عشاقه، الذين وصفوا أداء فريقهم خلال الجولات الخمس الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين بالمتذبذب، فالفريق لم يحقق الانتصار مرتين متتاليتين بل كان يخسر جولة ويكسب الأخرى، حتى أنهم وصفوا نتائجه بحبة تحت، وحبة فوق.

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