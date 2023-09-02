الميترو يعيد ذكريات نيفيز
التاريخ
9/2/2023 11:17:08 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، في وضع بصمته خلال أول ظهور في الكلاسيكو أمام الاتحاد
وسجل ميتروفيتش هاتريك في مرمى الاتحاد، معيدًا ذكريات البرازيلي تياجو نيفيز، الذي سجل ثلاثية قبل 14 عامًا، ليصبح ثاني لاعب هلالي يسجل 3 أهداف في مرم العميد بعهد دوري المحترفين.
وسجل نيفيز ثلاثية في الدور الأول لموسم 2010، وانتهت تلك المباراة بفوز الأزرق 5/ صفر، في الـ10 من ديسمبر 2009.
وأصبح ميتروفيتش، ثاني لاعب هلالي يسجل هاتريك هذا الموسم، بعد البرازيلي مالكوم صاحب الهاتريك في مواجهة أبها بالجولة الأولى.
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