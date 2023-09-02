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الميترو يعيد ذكريات نيفيز

9/2/2023 11:17:08 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، في وضع بصمته خلال أول ظهور في الكلاسيكو أمام الاتحاد
وسجل ميتروفيتش هاتريك في مرمى الاتحاد، معيدًا ذكريات البرازيلي تياجو نيفيز، الذي سجل ثلاثية قبل 14 عامًا، ليصبح ثاني لاعب هلالي يسجل 3 أهداف في مرم العميد بعهد دوري المحترفين.
وسجل نيفيز ثلاثية في الدور الأول لموسم 2010، وانتهت تلك المباراة بفوز الأزرق 5/ صفر، في الـ10 من ديسمبر 2009.
وأصبح ميتروفيتش، ثاني لاعب هلالي يسجل هاتريك هذا الموسم، بعد البرازيلي مالكوم صاحب الهاتريك في مواجهة أبها بالجولة الأولى.

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