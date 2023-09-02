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الريمونتادا تخصص هلالي أمام الاتحاد

9/2/2023 11:17:08 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتبر انتصار الهلال على الاتحاد، في كلاسيكو الكرة السعودية 4 /3، هو الرابع الذي يحول فيها الزعيم خسارته أمام الاتحاد إلى انتصار مثير، وكانت أول مرة يقلب الأزرق تأخره لفوز في عهد المحترفين في مباراة الدور الأول من موسم 2014، عندما تأخر صفر /1، ثم 1/ 2، لكن الهلال خرج فائزًا 5 /2 بنهاية المباراة التي احتضنها إستاد الملك فهد الدولي.
وفي الدور الثاني لموسم 2017 عاد الهلال ليقلب تأخره بهدف في الشوط الأول، لينتصر 3 /1، على إستاد الجوهرة.
وكرر الأزرق ذات السيناريو في مباراة الدور الثاني لموسم 2022، إذ قلب تأخره صفر / 1، إلى الفوز 3/ 1 على إستاد الجوهرة.

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