الريمونتادا تخصص هلالي أمام الاتحاد

الريمونتادا تخصص هلالي أمام الاتحاد
التاريخ
9/2/2023 11:17:08 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتبر انتصار الهلال على الاتحاد، في كلاسيكو الكرة السعودية 4 /3، هو الرابع الذي يحول فيها الزعيم خسارته أمام الاتحاد إلى انتصار مثير، وكانت أول مرة يقلب الأزرق تأخره لفوز في عهد المحترفين في مباراة الدور الأول من موسم 2014، عندما تأخر صفر /1، ثم 1/ 2، لكن الهلال خرج فائزًا 5 /2 بنهاية المباراة التي احتضنها إستاد الملك فهد الدولي.
وفي الدور الثاني لموسم 2017 عاد الهلال ليقلب تأخره بهدف في الشوط الأول، لينتصر 3 /1، على إستاد الجوهرة.
وكرر الأزرق ذات السيناريو في مباراة الدور الثاني لموسم 2022، إذ قلب تأخره صفر / 1، إلى الفوز 3/ 1 على إستاد الجوهرة.
MENAFN02092023000089011017ID1106999042
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.