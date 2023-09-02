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ديلجادو يكرر فتكه بالعميد

9/2/2023 11:17:08 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل لاعب الهلال، البرازيلي ميشيل ديلجادو تخصصه في مباريات فريقه أمام الاتحاد في آخر موسمين.
وأحدث ديلجادو الفارق في ريمونتادا الهلال، بقلب تأخره من 1/ 3 إلى انتصار على الاتحاد (4-3)، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ5 لدوري روشن للمحترفين.
وحل ميشيل بديلاً لمحمد كنو في بداية الشوط الثاني، ليشارك وفريقه متأخرًا، حيث تمكن من صناعة الهدف الثاني«60»، فيما نجح في الحصول على ضربة جزاء بعد 5 دقائق سجلها ميتروفيتش.
تأثير واضح
منذ قدوم البرازيلي لصفوف الزعيم في شتاء 2022 خاض أمام الاتحاد 6 مباريات، وكان في كل لقاء يضع بصمة تسهم في فوز فريقه.
وفي أول ظهور لميشيل ضد الاتحاد في مباراة الدور الثاني موسم 2022، نجح بتسجيل هدفين من أصل 3، ليقود فريقه لقلب الطاولة على العميد، وتحقيق الدوري.
وفي مباراة الدور الأول الموسم الماضي، صنع ميشيل هدف الفوز الذي سجله النيجيري إيجالو في مرمى الاتحاد، وتابع اللاعب البرازيلي توهجه إيابًا حين سجل هدف التعادل في الوقت القاتل، في المباراة التي انتهت 2/ 2.
مواصلة التخصص
في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية قبل شهر، تسبب ميشيل بضربة جزاء أمام الاتحاد سجلها قائد الفريق سالم الدوسري في اللقاء الذي أقصى فيه الزعيم نظيره العميد من دور الثمانية 3/ 1.
وفي أول كلاسيكو بالدوري هذا الموسم واصل الجناح البرازيلي تخصصه في مباريات الاتحاد ليصنع هدفًا ويتسبب بضربة جزاء أعادت فريقه للمباراة، ومهدت له تحقيق الفوز واعتلاء صدارة ترتيب الدوري.

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