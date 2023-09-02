ديلجادو يكرر فتكه بالعميد
التاريخ
9/2/2023 11:17:08 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل لاعب الهلال، البرازيلي ميشيل ديلجادو تخصصه في مباريات فريقه أمام الاتحاد في آخر موسمين.
وأحدث ديلجادو الفارق في ريمونتادا الهلال، بقلب تأخره من 1/ 3 إلى انتصار على الاتحاد (4-3)، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ5 لدوري روشن للمحترفين.
وحل ميشيل بديلاً لمحمد كنو في بداية الشوط الثاني، ليشارك وفريقه متأخرًا، حيث تمكن من صناعة الهدف الثاني«60»، فيما نجح في الحصول على ضربة جزاء بعد 5 دقائق سجلها ميتروفيتش.
تأثير واضح
منذ قدوم البرازيلي لصفوف الزعيم في شتاء 2022 خاض أمام الاتحاد 6 مباريات، وكان في كل لقاء يضع بصمة تسهم في فوز فريقه.
وفي أول ظهور لميشيل ضد الاتحاد في مباراة الدور الثاني موسم 2022، نجح بتسجيل هدفين من أصل 3، ليقود فريقه لقلب الطاولة على العميد، وتحقيق الدوري.
وفي مباراة الدور الأول الموسم الماضي، صنع ميشيل هدف الفوز الذي سجله النيجيري إيجالو في مرمى الاتحاد، وتابع اللاعب البرازيلي توهجه إيابًا حين سجل هدف التعادل في الوقت القاتل، في المباراة التي انتهت 2/ 2.
مواصلة التخصص
في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية قبل شهر، تسبب ميشيل بضربة جزاء أمام الاتحاد سجلها قائد الفريق سالم الدوسري في اللقاء الذي أقصى فيه الزعيم نظيره العميد من دور الثمانية 3/ 1.
وفي أول كلاسيكو بالدوري هذا الموسم واصل الجناح البرازيلي تخصصه في مباريات الاتحاد ليصنع هدفًا ويتسبب بضربة جزاء أعادت فريقه للمباراة، ومهدت له تحقيق الفوز واعتلاء صدارة ترتيب الدوري.
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