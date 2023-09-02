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انتصارات العميد تغيب 2863 يوما

9/2/2023 11:17:07 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يشفع إنهاء الاتحاد الشوط الأول أمام الهلال بنتيجة 1/3، في تحقيق انتصار تاريخي، إذ تحولت فرحة جماهيره إلى حزن وسراب كبيرين، واصل معهما العميد غيابه عن الانتصارات أمام الزعيم منذ 2863 يوما، حيث يعود آخر انتصار اتحادي أمام الهلال قبل 8 سنوات في جدة، في وقت تواصلت العقدة الهلالية أمام الاتحاد، ففي آخر 18 مواجهة بين الفريقين، حقق الهلال 12 انتصارا مقابل انتصار وحيد للاتحاد، و5 تعادلات.
تفريط

فرّط العميد في استمرار أفضليته دوريا، وتوقفت سلسلته التاريخية بدوري المحترفين، بعدم الخسارة أثناء تقدمه بالنتيجة في الشوط الأول بفارق هدفين أو أكثر، حيث شهدت مباراة الهلال كسر التفوق الاتحادي، بعد تذوقه أول خسارة اتحادية بعد تقدمه بالنتيجة، من أصل 35 مباراة، فاز في 28 مباراة، وتعادل 6، وخسر واحدة أمام الهلال.
أزمة

تسبب تصريح مدرب الاتحاد البرتغالي نونو سانتو، في إشعال أزمة اتحادية، بعد تهربه من مسؤولية رباعية الهلال، وتحميل لاعبيه الخسارة، ما ينذر بحدوث أزمة اتحادية جديدة، حيث لم يستطع الحفاظ على تقدم فريقه بالنتيجة، وأخفق في التغييرات الفنية، والتي تسببت في خسارة الفريق، الأمر الذي لن ينتهي معه أسلوبه، إلا بتغيير قناعاته الفنية، واستكمال عناصر الفريق الأجنبية، وواصل سانتو خسائره أمام الهلال، حيث واجه الأخير في 5 مناسبات، تعادل في مباراة، وخسر 4 مواجهات، وتعرض لخمس خسائر في مشواره التدريبي مع الاتحاد منها 4 خسائر ضد الهلال، رغم انتصاراته ذهابا وإيابا ضد جميع الأندية باستثناء الزعيم.
مزاجية

حمّل الاتحاديون مدرب فريقهم البرتغالي خسارة الفريق أمام الهلال، مشيرين إلى أن مزاجية المدرب وعناده تسببا في خسارة الفريق المؤلمة، مستغربين في الوقت نفسه من تحميل اللاعبين الخسارة، وهو الذي لم يحسن قراءة المباراة في الشوط الثاني، وتغييراته السلبية بإخراج روما وكورنادو، وعدم إدخال اللاعب المناسب، إلى جانب ضعفه في عدم المحافظة على النتيجة والتي تسببت في فقدان صدارة ترتيب الدوري.
- 2863 يوما غياب انتصارات الاتحاد
-عقدة الزعيم تتواصل 8 سنوات
-توقف تاريخي لانتصارات العميد
-فرحة الثلاثية تحولت إلى سراب
-تصريح المدرب يشعل أزمة اتحادية
-الاتحاديون يحملون مدربهم رباعية الهلال
-مطالب باستكمال التعاقدات الأجنبية

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