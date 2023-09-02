انتصارات العميد تغيب 2863 يوما
التاريخ
9/2/2023 11:17:07 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يشفع إنهاء الاتحاد الشوط الأول أمام الهلال بنتيجة 1/3، في تحقيق انتصار تاريخي، إذ تحولت فرحة جماهيره إلى حزن وسراب كبيرين، واصل معهما العميد غيابه عن الانتصارات أمام الزعيم منذ 2863 يوما، حيث يعود آخر انتصار اتحادي أمام الهلال قبل 8 سنوات في جدة، في وقت تواصلت العقدة الهلالية أمام الاتحاد، ففي آخر 18 مواجهة بين الفريقين، حقق الهلال 12 انتصارا مقابل انتصار وحيد للاتحاد، و5 تعادلات.
تفريط
فرّط العميد في استمرار أفضليته دوريا، وتوقفت سلسلته التاريخية بدوري المحترفين، بعدم الخسارة أثناء تقدمه بالنتيجة في الشوط الأول بفارق هدفين أو أكثر، حيث شهدت مباراة الهلال كسر التفوق الاتحادي، بعد تذوقه أول خسارة اتحادية بعد تقدمه بالنتيجة، من أصل 35 مباراة، فاز في 28 مباراة، وتعادل 6، وخسر واحدة أمام الهلال.
أزمة
تسبب تصريح مدرب الاتحاد البرتغالي نونو سانتو، في إشعال أزمة اتحادية، بعد تهربه من مسؤولية رباعية الهلال، وتحميل لاعبيه الخسارة، ما ينذر بحدوث أزمة اتحادية جديدة، حيث لم يستطع الحفاظ على تقدم فريقه بالنتيجة، وأخفق في التغييرات الفنية، والتي تسببت في خسارة الفريق، الأمر الذي لن ينتهي معه أسلوبه، إلا بتغيير قناعاته الفنية، واستكمال عناصر الفريق الأجنبية، وواصل سانتو خسائره أمام الهلال، حيث واجه الأخير في 5 مناسبات، تعادل في مباراة، وخسر 4 مواجهات، وتعرض لخمس خسائر في مشواره التدريبي مع الاتحاد منها 4 خسائر ضد الهلال، رغم انتصاراته ذهابا وإيابا ضد جميع الأندية باستثناء الزعيم.
مزاجية
حمّل الاتحاديون مدرب فريقهم البرتغالي خسارة الفريق أمام الهلال، مشيرين إلى أن مزاجية المدرب وعناده تسببا في خسارة الفريق المؤلمة، مستغربين في الوقت نفسه من تحميل اللاعبين الخسارة، وهو الذي لم يحسن قراءة المباراة في الشوط الثاني، وتغييراته السلبية بإخراج روما وكورنادو، وعدم إدخال اللاعب المناسب، إلى جانب ضعفه في عدم المحافظة على النتيجة والتي تسببت في فقدان صدارة ترتيب الدوري.
- 2863 يوما غياب انتصارات الاتحاد
-عقدة الزعيم تتواصل 8 سنوات
-توقف تاريخي لانتصارات العميد
-فرحة الثلاثية تحولت إلى سراب
-تصريح المدرب يشعل أزمة اتحادية
-الاتحاديون يحملون مدربهم رباعية الهلال
-مطالب باستكمال التعاقدات الأجنبية
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