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صراع جنوبي على أهلاوي

9/2/2023 11:17:07 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن قطبي عسير أبها وضمك، يتصارعان على الظفر بخدمات لاعب الأهلي، الجزائري رياض بودبوز، وذلك لدعم صفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التي ستغلق منتصف ليل الخميس المقبل، السابع من سبتمبر الجاري، إلا أن المصادر أكدت أن اللاعب وناديه الحالي لم يعطيا موافقتهما لأيا من الناديين، ولازالت المفاوضات جارية بين الناديين واللاعب.
يذكر أن اللاعب خرج من حسابات الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد أن تعاقد مع اللاعب الإسباني جابرييل فيجا.

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