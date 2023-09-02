صراع جنوبي على أهلاوي

صراع جنوبي على أهلاوي
التاريخ
9/2/2023 11:17:07 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن قطبي عسير أبها وضمك، يتصارعان على الظفر بخدمات لاعب الأهلي، الجزائري رياض بودبوز، وذلك لدعم صفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التي ستغلق منتصف ليل الخميس المقبل، السابع من سبتمبر الجاري، إلا أن المصادر أكدت أن اللاعب وناديه الحالي لم يعطيا موافقتهما لأيا من الناديين، ولازالت المفاوضات جارية بين الناديين واللاعب.
يذكر أن اللاعب خرج من حسابات الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد أن تعاقد مع اللاعب الإسباني جابرييل فيجا.
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