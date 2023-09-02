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هل يقيل الهلال خيسوس؟ - جريدة الوطن السعودية

9/2/2023 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أنقذت الريمونتادا الهلالية أمام الاتحاد مدرب الهلال البرتغالي خورخي خيسوس من الغضب الهلالي المحتدم، بعدما حول فريقه تأخره أمام العميد بثلاثية إلى انتصار تاريخي برباعية، في وقت حقق الفريق الانتصار الثاني له، بعد تأخره في النتيجة بفارق هدفين للمرة الثانية في تاريخه، بعد مواجهة الحزم في 2019، وسط حالات عدم رضا من قيادة خيسوس للهلال، ومطالب هلالية بإقالته.
أخطاء
تدارك مدرب الهلال البرتغالي خيسوس أخطاء التكتيك في الشوط الأول، والتي تمثلت في عدم التوظيف الصحيح، والعبث التكتيكي، والفراغات بين خطوط الفريق، والتنظيم الدفاعي السلبي، وأداء الفريق الضعيف، والتي حول معها فريقه إلى قوة ضاربة في الشوط الثاني، تنفس معها المدرب الصعداء بانتصار فريقه، بعد تخبطاته بالشوط الأول، وأثمرت نجومية لاعبيه الأجانب في وضع بصمة مؤثرة في الكلاسيكو، خاصة الصربي ميتروفيتش الذي سجل الهاتريك الهلالي الثاني بالدوري، والبرازيلي ميشائيل الذي ساهم في صناعة هدفين، وقلبه للنتيجة فور دخوله الشوط الثاني، واستبسال حارس الفريق المغربي ياسين بونو، في الذود عن مرمى فريقه ببراعة.
مطالب
طالب الهلاليون إدارة ناديهم برئاسة فهد بن نافل بمحاسبة مدرب الفريق، مشيرين إلى أن الفريق ظهر بدون هوية أو مستوى مميز في الشوط الأول أمام الاتحاد، مطالبين بتعديل أسلوب المدرب، أو إقالته فورا، خاصة أن الفريق لا يحتمل أي إخفاقات مقبلة قد تؤدي إلى تراجعه في سلم الترتيب، وتعصف بآماله في استعادة لقب الدوري.
- انتصار تاريخي للهلال بعد تأخره بفارق هدفين
- مطالب هلالية بإقالة خيسوس
- بصمة مؤثرة للثلاثي الأجنبي
- تصحيح الأخطاء الفنية قاد الزعيم للريمونتادا التاريخية

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