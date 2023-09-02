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نحو التسامح غير المزيف

9/2/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) دائماً يستعمل الناس كلمة (التسامح)، وخصوصاً عند تناولهم للمسائل الدينية، وبعضهم يضعها محل التيسير أو الاعتدال، والبعض يقصد بها ضد (العنت أو التشديد)، وكل ذلك صحيح بعض الشيء، ويحتمل المزيد.
«إن الدين يسر»، نص حديث سيد الوجود، صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام النسائي وغيره، عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، مؤكداً به، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، على ما بعده في الحديث ذاته: «ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه»، وآمراً أمته ببقية ما ذكره: «فسددوا وقاربوا..». ومن هذا النص وغيره من جنسه مثل حديث «إن الله رفيق، يحب الرفق في الأمر كله»، الذي رواه الإمام البخاري، وقصة وروده تحكيها أم المؤمنين، السيدة عائشة، رضي الله عنها، تقول «استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السام عليك، فقلت: بل عليكم السام واللعنة، فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، قلت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم»؛ ومنه علم ويعلم، وبالضرورة، أن الدين والتسامح صنوان، خصوصاً في الأزمنة المليئة بالمشقات، أو الإحراجات.
العالم والفقيه التونسي المشهور، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، يقول في كتاب (مقاصد الشريعة الإسلامية) وهو يتناول مقاصد التشريع العامة: «السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها»، ويضيف أن «السماحة: سهولة المعاملة في اعتدال، فهي وسط بين التضييق والتساهل، وهي راجعة إلى معنى الاعتدال، والعدل، والتوسط». والعلماء يؤكدون أن التسامح مظهر للسماحة من حيث هذه المعاني، ولا أتصور حصول التسامح إلا من نفس متأدبة، فطرها الله تعالى على السلوك الحسن، أو تمت تنشئتها على ذلك..
النفس المتسامحة، أو كما ذكرت المتأدبة، نفس تعرف قيمة العفو، وسعة الصدر، والإعراض عن الجاهلين، والصبر على الاستفزازيين، وهي نفس تعرف قيمة الأسوة الحسنة، والأسى المحفزة، وهي نفس تعرف قيمة الانشغال بهداية ذاتها، وترك هداية الناس لرب الناس، وهي نفس تعرف قيمة الإيثار والبذل والعطاء، وهي نفس تعرف أن المصادمات بين العقول لا تنتج إلا الشر، وهي نفس تشهد دائماً رحمة الله في كل اختلافات الأقدار، وتعرف قيمة الأدب، وخصوصاً مع الله، سبحانه وتعالى.
أختم بأن مما يثير بعض الحسرة في القلب أن ميزان التفاضل بين الناس تحول مما هو في المعارف القديمة، إلى موازين جديدة عجيبة، نابعة من تغير الأحوال والأخلاق والتعاملات، وصارت «الريادة» لمن خرج عن جادة الطريق، بدعوى أن الزمن تغير، ظاناً أنه بمحاربته للماضي، وباتهامه لمن سبقه بالجهل، وباستعدائه أقوياء الدنيا، سينال الحظوة والمكانة، مع أن الأمان كل الأمان هو في ترك الناس تعيش وفق وجهات نظرها الموزونة، وعدم امتحانها في تفاصيلها وفرعياتها، والإيمان بأن التنوع والتعدد ضامن لإشاعة فضيلة التسامح.

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