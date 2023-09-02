إحباط ترويج وتهريب مخدرات في 3 مناطق

إحباط ترويج وتهريب مخدرات في 3 مناطق
التاريخ
9/2/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين في منطقة الجوف، لترويجهم 100.000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، ضبطت مخبأة تحت الأرض في مزرعة بمدينة سكاكا، ومادة الحشيش المخدر، وبحوزتهم سلاح ناري، حيث جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما ألقت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية القبض على مقيم من الجنسية المصرية، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص. كذلك قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود، لتهريبهم 37 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. وأهابت الجهات الأمنية بكل من تتوافر لديه معلومات، من المواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ«911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» ببقية مناطق المملكة، و«995» رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج البلاغات جميعها بسرية تامة.
MENAFN02092023000089011017ID1106999029
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.