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إحباط ترويج وتهريب مخدرات في 3 مناطق

9/2/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين في منطقة الجوف، لترويجهم 100.000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، ضبطت مخبأة تحت الأرض في مزرعة بمدينة سكاكا، ومادة الحشيش المخدر، وبحوزتهم سلاح ناري، حيث جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما ألقت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية القبض على مقيم من الجنسية المصرية، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص. كذلك قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود، لتهريبهم 37 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. وأهابت الجهات الأمنية بكل من تتوافر لديه معلومات، من المواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ«911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» ببقية مناطق المملكة، و«995» رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج البلاغات جميعها بسرية تامة.

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