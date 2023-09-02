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العروس تحتضن أكبر قناة مائية في العالم

9/2/2023 11:13:15 PM

(MENAFN- Al Watan) أكدت شركة روشن المطور العقاري لمشروع «مرافي» شمال ⁧جدة أن المشروع يتسع لأكثر من 130 ألف نسمة ويضمُّ قناة مائية صناعية تمتد لـ11 كم وعرض 100 متر، تحتوي على نظام التنقل متعدد الوسائط من سيارات الأجرة المائية، وخطوط الحافلات، ومحطة المترو، والربط المباشر للقناة مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ويضم المشروع مناطق سكنية وحيوية وترفيهية وفنادق وملاعب رياضية.
واجهة بحرية
تعد مرافي وجهة متعددة الاستخدامات تقع على ضفاف قناة مائية جديدة تمتد على مساحة تتجاوز 6.6 ملايين متر مربع وتشكل واجهة بحرية حضرية وحيوية بمسارات مخصصة للمشاة صممت لتغير وجه الحياة في جدة وتضع معايير جديدة للتطوير في المدينة، مما سيساهم في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 ودعم مقومات جودة الحياة.
نطاق دائري
أوضحت مصادر لـ«الوطن» أن القناة المائية ستنطلق من شرق أبحر إلى طريق المدينة ثم إلى قبة سوبر دوم ومنها إلى ملعب الجوهرة وتتصل مباشرة بشرم أبحر بطول 11 كم، وستكون القناة الأولى من نوعها على مستوى العالم وتجعل من عروس البحر الأحمر واجهة سياحية فريدة من نوعها وتضاهي هذه القناة بمساحة الواجهات البحرية نظيراتها الموجودة في العالم، لكنها ستكون أكبر واجهة بحرية بالعالم، وأضافت المصادر أن المنطقة ستكون عبارة عن جزيرة تربط عددًا من أحياء مدينة جدة التي ستكون على نطاق دائري للقناة المائية، وستكون المناطق داخل القناة المائية عبارة عن جزيرة مطلة على شرم أبحر والقناة المائية بشكل مباشر، وستوفر واجهة بحرية ضخمة لسكان جدة وتخلق فرصًا استثمارية ووظيفية وتنموية.
التاكسي المائي
وقالت المصادر إن القناة المائية تتصل بمطار الملك عبدالعزيز، وستتيح للزوار التنقل عبر التاكسي المائي إلى الواجهة البحرية الجديدة (الجزيرة) والاستمتاع بمرافق المشروع، مشيرة إلى أن اختيار شمال جدة جاء باعتبارها منطقة واعدة بالمشاريع الحيوية الجديدة بإقامة مجتمع متكامل مستوحى من تصاميم جدة التاريخية.

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