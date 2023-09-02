أخضر 19 يواصل معسكر سلوفينيا

أخضر 19 يواصل معسكر سلوفينيا
التاريخ
9/2/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي لسن 19 عاما تدريباته بمعسكره الإعدادي بسلوفينيا، الذي يمتد حتى الـ12من سبتمبر الجاري، وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
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