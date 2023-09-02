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أخضر 19 يواصل معسكر سلوفينيا

9/2/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي لسن 19 عاما تدريباته بمعسكره الإعدادي بسلوفينيا، الذي يمتد حتى الـ12من سبتمبر الجاري، وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.

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