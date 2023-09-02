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الهاتريك يدق طبول معركة الهدافين

9/2/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أثمرت الثورة التاريخية التي تحققت في كرة القدم السعودية باستقطاب أفضل النجوم العالميين للعب في دوري روشن للمحترفين عن أرقام فريدة في النسخة الحالية، وذلك قبل نهاية جولته الخامسة، إذ نجح 4 لاعبين في تسجيل 3 أهداف (هاتريك) في سابقة رائعة، وهو نصف عدد «الهاتريك» الذي شهدته نسخة الموسم الماضي على مدى 30 جولة.
4 مرات
الرباعي الذي سجل «الهاتريك» حتى الآن في الدوري السعودي: البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة النصر أمام الفتح، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم الأهلي ضد الحزم، وثنائي الهلال: البرازيلي مالكوم أمام أبها، والصربي ألكسندر ميتروفيتش ضد الاتحاد في الكلاسيكو.
8 هاتريك
في الموسم الماضي، سجل «الهاتريك» خلال 8 جولات، إذ وقع الزيمبابوي ناوليدج موسونا رفقة الطائي على أول «هاتريك» خلال مواجهة الخليج، وتلاه البرازيلي تاليسكا مع النصر أمام الرائد.
وجاء نجم النصر كريستيانو رونالدو ثالثا في قائمة «الهاتريك» بعد تسجيله رباعية (سوبر هاتريك) في مرمى الوحدة، علما بأنه انضم للعالمي في الانتقالات الشتوية.
وعاد الدون ليسجل ثلاثية في مرمى ضمك، ليصبح أسرع لاعب يسجل 8 أهداف في أول 5 مواجهات في تاريخ دوري المحترفين.
وسجل المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، الهاتريك الخامس في الدوري بشباك الفتح، وتبعه مواطنه كريم البركاوي، مهاجم الرائد، بمرمى الباطن، وهو ما فعله أيضا المغربي محمد فوزير، لاعب الرائد، في شباك ضمك.
وختم الجابوني آرون سالم بوبيندزا بقميص الشباب سلسلة الأهداف الغزيرة بـسوبر هاتريك في مرمى ضمك.
-8 مرات ظهر الهاتريك بالموسم الماضي
-بوبي الأهلي افتتح الموسم بالهاتريك الأول
-3 لاعبين جدد سجلوا الهاتريك، بالإضافة إلى الدون

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