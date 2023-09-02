الهاتريك يدق طبول معركة الهدافين
التاريخ
9/2/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أثمرت الثورة التاريخية التي تحققت في كرة القدم السعودية باستقطاب أفضل النجوم العالميين للعب في دوري روشن للمحترفين عن أرقام فريدة في النسخة الحالية، وذلك قبل نهاية جولته الخامسة، إذ نجح 4 لاعبين في تسجيل 3 أهداف (هاتريك) في سابقة رائعة، وهو نصف عدد «الهاتريك» الذي شهدته نسخة الموسم الماضي على مدى 30 جولة.
4 مرات
الرباعي الذي سجل «الهاتريك» حتى الآن في الدوري السعودي: البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة النصر أمام الفتح، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم الأهلي ضد الحزم، وثنائي الهلال: البرازيلي مالكوم أمام أبها، والصربي ألكسندر ميتروفيتش ضد الاتحاد في الكلاسيكو.
8 هاتريك
في الموسم الماضي، سجل «الهاتريك» خلال 8 جولات، إذ وقع الزيمبابوي ناوليدج موسونا رفقة الطائي على أول «هاتريك» خلال مواجهة الخليج، وتلاه البرازيلي تاليسكا مع النصر أمام الرائد.
وجاء نجم النصر كريستيانو رونالدو ثالثا في قائمة «الهاتريك» بعد تسجيله رباعية (سوبر هاتريك) في مرمى الوحدة، علما بأنه انضم للعالمي في الانتقالات الشتوية.
وعاد الدون ليسجل ثلاثية في مرمى ضمك، ليصبح أسرع لاعب يسجل 8 أهداف في أول 5 مواجهات في تاريخ دوري المحترفين.
وسجل المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، الهاتريك الخامس في الدوري بشباك الفتح، وتبعه مواطنه كريم البركاوي، مهاجم الرائد، بمرمى الباطن، وهو ما فعله أيضا المغربي محمد فوزير، لاعب الرائد، في شباك ضمك.
وختم الجابوني آرون سالم بوبيندزا بقميص الشباب سلسلة الأهداف الغزيرة بـسوبر هاتريك في مرمى ضمك.
-8 مرات ظهر الهاتريك بالموسم الماضي
-بوبي الأهلي افتتح الموسم بالهاتريك الأول
-3 لاعبين جدد سجلوا الهاتريك، بالإضافة إلى الدون
MENAFN02092023000089011017ID1106999026
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.