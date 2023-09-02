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الزعيم يفاوض الأهلي

9/2/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) دخلت إدارة الهلال في مفاوضات مباشرة مع نظيرتها في الأهلي لشراء المدة المتبقية في عقد الحارس الدولي محمد الربيعي، والمتبقي منه 4 أشهر للانضمام لصفوف الهلال خلال الفترة الحالية، خصوصًا بعد رغبة عبد الله المعيوف والدولي الآخر محمد العويس في مغادرة النادي.
وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة أن هنالك تقاربا بين الطرفين في حسم الصفقة، والتي ربما يكون طرفًا فيها حارس مرمى الهلال حبيب الوطيان بالإضافة لمبلغ مالي.
وبينت المصادر أن الربيعي وافق على عرض الأهلي الأقل من عرض الهلال، إلا أن مماطلة الأهلي في حسم الصفقة والتجديد ودخول الهلال بعرض أكبر وسرعة إجراءات الانتقال أنهى الصفقة في زمن قياسي.

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