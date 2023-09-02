الزعيم يفاوض الأهلي

الزعيم يفاوض الأهلي
التاريخ
9/2/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) دخلت إدارة الهلال في مفاوضات مباشرة مع نظيرتها في الأهلي لشراء المدة المتبقية في عقد الحارس الدولي محمد الربيعي، والمتبقي منه 4 أشهر للانضمام لصفوف الهلال خلال الفترة الحالية، خصوصًا بعد رغبة عبد الله المعيوف والدولي الآخر محمد العويس في مغادرة النادي.
وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة أن هنالك تقاربا بين الطرفين في حسم الصفقة، والتي ربما يكون طرفًا فيها حارس مرمى الهلال حبيب الوطيان بالإضافة لمبلغ مالي.
وبينت المصادر أن الربيعي وافق على عرض الأهلي الأقل من عرض الهلال، إلا أن مماطلة الأهلي في حسم الصفقة والتجديد ودخول الهلال بعرض أكبر وسرعة إجراءات الانتقال أنهى الصفقة في زمن قياسي.
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