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أبها تستضيف تصفيات آسيا

9/2/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف أبها مباريات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا «قطر 2024»، التي تقام خلال الفترة من 6 حتى 12 من سبتمبر الجاري بمشاركة منتخبات لبنان، كمبوديا، منغوليا بالإضافة إلى المنتخب السعودي الأولمبي.
ومن المقرر أن تصل بعثات المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى أبها غدًا، على أن يقام يوم الثلاثاء الاجتماع التنسيقي والفني والمؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبات الأربعة.
وكانت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا أسفرت عن تواجد الأخضر الأولمبي في المجموعة العاشرة بجانب منتخبات كمبوديا ولبنان ومنغوليا.

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