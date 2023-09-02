أبها تستضيف تصفيات آسيا

أبها تستضيف تصفيات آسيا
التاريخ
9/2/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف أبها مباريات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا «قطر 2024»، التي تقام خلال الفترة من 6 حتى 12 من سبتمبر الجاري بمشاركة منتخبات لبنان، كمبوديا، منغوليا بالإضافة إلى المنتخب السعودي الأولمبي.
ومن المقرر أن تصل بعثات المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى أبها غدًا، على أن يقام يوم الثلاثاء الاجتماع التنسيقي والفني والمؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبات الأربعة.
وكانت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا أسفرت عن تواجد الأخضر الأولمبي في المجموعة العاشرة بجانب منتخبات كمبوديا ولبنان ومنغوليا.
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