ليلة الخماسيات
التاريخ
9/2/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) ضرب النصر بقوة وتغلب على مضيفه الحزم 5 /1، في المباراة التي شهدها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في ختام الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي، سجل للعالمي عبدالرحمن غريب «33»، وعبدالله الخيبري «45 + 8»، وأتافيو إدمليسون«57»، وكريستيانو رونالدو «68»، وساديو ماني «78»، ولحزم الصمودمحمد باداموسي «47»، ليرفع النصر رصيده إلى 9 نقاط في المركز، وظل الحزم على نقطتين في المركز الـ17.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، أوقف الفتح انطلاقة الأهلي وتغلب عليه 5 /1، سجل للنموذجي فراس البريكان «21»، و لوكاس زيلارايان «58»، ومراد باتنا «89 ضربة جزاء، 90 +3»، وسفيان بن دبكة «90+14 ضربة جزاء»، وللأهلي جابرييل فيجا «6»، ليصعد الفتح إلى المركز السابع برصيد 8 نقاط، وبقي الراقي على 12 نقطة وتراجع للمركز الرابع.
وقفز التعاون إلى الوصافة بتسجيله انتصار قوي على ضيفه الوحدة 4 /1، سجل للذئاب فلافيو داسيلفا «10»، وسطام الروقي«28»، ووليد الأحمد «62»، وأندريه جوتو «85»، ولفرسان مكة فيصل فجر «90 ضربة جزاء»، ليرفع السكري رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، وبقي الوحدة على 6 نقاط في المركز الـ9.
واستعاد الاتفاق نغمة الانتصارات بانتصاره على ضمك3 /1، في الموقعة التي جمعتهما على استاد الأمير محمد بن فهد، سجل للكوماندوز موسى ديمبلي «13، 23»، وحمدان الشمراني «68»، ولفارس الجنوب جورج كيفن «7 ضربة جزاء»، ليصل الاتفاق للنقطة الـ10، في المركز الـ5، وبقي فارس الجنوب على 3 نقاط في المركز الـ16.
وزاد الخليج من أوجاع الشباب بتغلبه عليه 3 /1، في المواجهة التي شهدها استاد الأمير فيصل بن فهد، سجل للدانة منصور حمزي «39»، فابيو مارتنيز «68»،محمد شريف «81»، ولليث إياجو سانتوس «20»، ليرتفع رصيد الخليج إلى 5 نقاط في المركز الـ12، وظل الشباب على نقطتين في المركز الـ17.
- النصر يواصل نتائجه الكبيرة
- الفتح ضرب الأهلي بخماسية
- التعاون قفز للوصافة بانتصار رابع
- الاتفاق عاد للانتصارات من بوابة ضمك
- الخليج زاد أوضاع الشباب تعقيدا
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