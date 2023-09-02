Sunday, 03 September 2023 01:57 GMT

ليلة الخماسيات

9/2/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) ضرب النصر بقوة وتغلب على مضيفه الحزم 5 /1، في المباراة التي شهدها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في ختام الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي، سجل للعالمي عبدالرحمن غريب «33»، وعبدالله الخيبري «45 + 8»، وأتافيو إدمليسون«57»، وكريستيانو رونالدو «68»، وساديو ماني «78»، ولحزم الصمودمحمد باداموسي «47»، ليرفع النصر رصيده إلى 9 نقاط في المركز، وظل الحزم على نقطتين في المركز الـ17.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، أوقف الفتح انطلاقة الأهلي وتغلب عليه 5 /1، سجل للنموذجي فراس البريكان «21»، و لوكاس زيلارايان «58»، ومراد باتنا «89 ضربة جزاء، 90 +3»، وسفيان بن دبكة «90+14 ضربة جزاء»، وللأهلي جابرييل فيجا «6»، ليصعد الفتح إلى المركز السابع برصيد 8 نقاط، وبقي الراقي على 12 نقطة وتراجع للمركز الرابع.

وقفز التعاون إلى الوصافة بتسجيله انتصار قوي على ضيفه الوحدة 4 /1، سجل للذئاب فلافيو داسيلفا «10»، وسطام الروقي«28»، ووليد الأحمد «62»، وأندريه جوتو «85»، ولفرسان مكة فيصل فجر «90 ضربة جزاء»، ليرفع السكري رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، وبقي الوحدة على 6 نقاط في المركز الـ9.

واستعاد الاتفاق نغمة الانتصارات بانتصاره على ضمك3 /1، في الموقعة التي جمعتهما على استاد الأمير محمد بن فهد، سجل للكوماندوز موسى ديمبلي «13، 23»، وحمدان الشمراني «68»، ولفارس الجنوب جورج كيفن «7 ضربة جزاء»، ليصل الاتفاق للنقطة الـ10، في المركز الـ5، وبقي فارس الجنوب على 3 نقاط في المركز الـ16.

وزاد الخليج من أوجاع الشباب بتغلبه عليه 3 /1، في المواجهة التي شهدها استاد الأمير فيصل بن فهد، سجل للدانة منصور حمزي «39»، فابيو مارتنيز «68»،محمد شريف «81»، ولليث إياجو سانتوس «20»، ليرتفع رصيد الخليج إلى 5 نقاط في المركز الـ12، وظل الشباب على نقطتين في المركز الـ17.

- النصر يواصل نتائجه الكبيرة
- الفتح ضرب الأهلي بخماسية
- التعاون قفز للوصافة بانتصار رابع
- الاتفاق عاد للانتصارات من بوابة ضمك
- الخليج زاد أوضاع الشباب تعقيدا

MENAFN02092023000089011017ID1106999023

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث